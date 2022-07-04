Ремонт трассы М7 в Татарстане обойдется почти в 196 млн рублей

В Татарстане планируется проведение ремонта на трассе М7. За 195,8 млн рублей здесь обновят дорожное покрытие и устранят деформации, сообщается в тендере, опубликованном на сайте госзакупок. Средства выделяются из федерального бюджета.

Так, ремонт на участке км 92+720 — км 127+190 обойдется в 68,8 млн рублей. Подрядчик должен будет обновить изношенный верхний слой покрытия методом холодного фрезерования. Кроме того, от него требуют устранить проломы, просадки и другие дефекты покрытия. Для этого он будет применять мелкозернистую горячую асфальтобетонную смесь. Лом асфальтобетона будет использоваться для укрепления обочин.

Оставшаяся сумма — свыше 127 млн рублей — пойдет на аналогичные работы на участке км 15+760 — км 92+720.

При этом первую часть работ подрядчик обязуется выполнить за месяц после подписания контракта, оставшуюся — до 1 июня следующего года.

Заявки принимаются до 18 июля 2022 года.