В Татарстане дорожные работы по программе «Наш двор» выполнены на 45%

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

В этом году по президентской программе «Наш двор» в Татарстане благоустраивается 1212 территорий. На пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов рассказал о текущей ситуации по благоустройству территорий.

«В 2022 году Президентом РТ Рустамом Миннихановым принято решение увеличить лимит с 8 до 9 млрд рублей из-за увеличения стоимости строительных материалов, не снижая объемов, которые заложены в программе. Выполнение работ на текущий период составляет 45% — это касается плоскостных сооружений, дорожных покрытий. Также ведутся работы в части уличного освещения и комплектации малыми архитектурными формами. Работа держится на постоянном контроле, результаты анализируются на совещании с Президентом Татарстана, заявки жителей оперативно отрабатываются», — подчеркнул замглавы Минстроя республики.

Также в этом году в 49 населенных пунктах Татарстана благоустраиваются общественные пространства. На этот раз в программу попали 67 объектов: из них 11 — абсолютно новые парки и скверы.

«Работы развернуты на 56 объектах, на оставшихся формируется комплектация, завершается прохождение соответствующей экспертизы. Выполнение монтажных работ приближается к 30%. Основная задача — скомплектовать и закупить все необходимые малые формы», — отметил спикер.

Общая сумма финансирования на 2022 год составляет 2,66 млрд рублей. Из них 1,44 млрд выделено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 847 млн — по программе развития общественных пространств РТ, а 376 млн — это федеральный грант, выигранный республикой в прошлом году на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Ежегодно мы участвуем во всероссийском конкурсе и получаем большой лимит средств — гранты на федеральном уровне. Здесь очень хороший результат нашей работы», — отметил замминистра.