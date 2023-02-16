Ремонт школ и домов культуры: единороссы ведут мониторинг на объектах Народной программы

В мамадышской детской школе искусств начался капремонт в рамках нацпроекта «Культура». Объект включен в народную программу Партии. В этом году планируется сдать первый этаж полностью и частично цокольный этаж.

Как сообщили в информационном центре ТРО ВПП «Единая Россия», после реконструкции в этом учреждении появится еще больше благоприятных условий для юных талантов. Директор музыкальной школы Ольга Хасанова рассказала, что ремонт будет проводиться поэтапно и никак не мешает проведению занятий. В школе появится новый актовый зал, который необходим для учебного процесса.

А в Кукморском районе единороссы проверили качество ремонтных работ в сельском доме культуры. Секретарь Кукморского местного отделения партии, глава Кукморского района Сергей Димитриев и депутат Байлянгарского сельского поселения Ильнар Каримуллин посетили сельский дом культуры в селе Байлянгар, который включен в Народную программу партии в 2022 году.

Народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения – это 25%. Принято 166 нормативных правовых актов, из них: 11 указов Президента, 30 федеральных законов, 102 акта Правительства РФ.