Ремонт сельских клубов и доступ в онлайн: Мухаметшин рассказал о развитии домов культуры

Секретарь татарстанского отделения «Единой России», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин провел онлайн-прием в общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева, рассказав о развитии сети районных и сельских учреждений культуры. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

Жители ряда поселений обратились к Мухаметшину с просьбой помочь с ремонтом домов культуры. Глава парламента ответил, что ремонт многих объектов уже запланирован в 2022 и 2023 годах: ДК поселка Новый Тукаевского района, ДК в поселке Алексеевское, клуба в селе Альшихово Буинского района и Краеведческого музея Сабинского района.

Отвечая на аналогичные вопросы Ивана Тимофеева из деревни Ямаши Альметьевского района и Фарила Дульмиева из села Малые Кирмени Мамадышского района, Фарид Мухаметшин отметил отсутствие заявок о включении объектов из этих сел в республиканскую программу. Он посоветовал подготовить документы совместно с руководством районов и подать их в Министерство культуры РТ.

Разина Салахутдинова из поселка Балтаси просила помощи в решении вопроса о подключении сельских клубов района к интернету. По ее словам, из 45 клубных учреждений района к Сети подключили всего шесть сельских домов культуры. Фарид Мухаметшин сообщил ей, что в 2021 году к интернету подключили 458 учреждений культуры и в настоящее время Минцифры РФ продолжает активно работать в этом направлении.

Поблагодарив всех вышедших на прямую связь татарстанцев за активную гражданскую позицию, Председатель Госсовета РТ отметил, что все обращения будут находиться на контроле регионального отделения партии «Единая Россия».

В разговоре с представителями республиканских СМИ Фарид Мухаметшин напомнил, что бюджетом республики на капитальный ремонт в 2022 году предусмотрено более 300 млн рублей.

«Руководство республики твердо намерено выполнить все бюджетные обязательства, связанные с финансированием социальных программ и проектов, — сказал он. — В том числе по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сельских домов культуры. Что касается прозвучавших сегодня обращений граждан, то при наличии необходимых документов и заявок от районов все они выполнимы. Надо просто соблюдать порядок и проконтролировать целевое освоение выделенных средств».