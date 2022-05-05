Ремонт автодороги на улице Ершова в Казани завершится в конце октября

В Советском районе Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируется участок протяженностью 1,5 км автодороги по улице Николая Ершова. Работы планируется завершить в конце октября, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по ремонту существующего асфальтобетонного покрытия, установке бортовых камней», – отметили в министерстве.

На проведение этих работ из республиканского бюджета выделено 250 млн рублей.

В этом году в Татарстане на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет направлено более 6,7 млрд рублей, в том числе 2,1 млрд рублей выделены из федерального бюджета и 4,6 млрд рублей – из республиканского.

Национальные проекты реализуются с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.