Ремонт опор моста через Мешу на трассе Казань – Оренбург в РТ выполнен на 70%
Ремонт опор моста через реку Мешу на трассе Р239 Казань – Оренбург в Татарстане выполнен на 70%. Его завершат в ноябре. Работы ведутся в рамках реконструкции участка 20–43 км автодороги со строительством обхода села Сокуры, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«После строительства нового пятипролетного железобетонного моста и перепуска движения по нему мостостроители приступили к ремонту существующего мостового сооружения», – говорится в сообщении.
Сейчас рабочие ведут устройство восьми опор, ригелей, подферменников из монолитного железобетона. Затем они приступят к монтажу железобетонных балок пролетного строения. Всего необходимо смонтировать 49 балок.
На пролетном строении дорожники уложат выравнивающий слой из бетона, деформационные швы, а также нанесут гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие.
Для безопасного движения на мосту установят барьерное и перильное ограждения, электроосвещение, очистные сооружения и нанесут дорожную разметку.
Всего во время реконструкции участка автодороги Казань – Оренбург со строительством обхода села Сокуры будет построено два моста, шесть путепроводов, четыре разноуровневые транспортные развязки и два разворотных съезда.