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Ремонт на участке пр.Камалеева в Казани планируют завершить на этой неделе
Уже на этой неделе планируется завершить ремонт участка проспекта Альберта Камалеева в Казани. О ходе работ рассказала мэрия столицы РТ.
Обновление проезжей части идет на участке площадью свыше 60 тыс. кв. метров. Более 1 тыс. кв. метров тротуара обустроят с учетом «доступной среды».
Напомним, что до 30 ноября в Казани закрыто движение по участку проспекта Альберта Камалеева. Здесь проводятся работы по строительству канализационных сетей для жилого района «Седьмое небо».
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