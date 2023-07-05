news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 5 июля 2023 16:20

Ремонт на участке пр.Камалеева в Казани планируют завершить на этой неделе

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Ремонт на участке пр.Камалеева в Казани планируют завершить на этой неделе
фото: мэрия Казани

Уже на этой неделе планируется завершить ремонт участка проспекта Альберта Камалеева в Казани. О ходе работ рассказала мэрия столицы РТ.

Обновление проезжей части идет на участке площадью свыше 60 тыс. кв. метров. Более 1 тыс. кв. метров тротуара обустроят с учетом «доступной среды».

Напомним, что до 30 ноября в Казани закрыто движение по участку проспекта Альберта Камалеева. Здесь проводятся работы по строительству канализационных сетей для жилого района «Седьмое небо».

#Транспорт
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное