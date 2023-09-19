Ремонт моста через Киндерку в Казани завершится до конца октября

Фото: телеграм-канал администрации Советского района Казани

В Казани к концу октября планируют завершить реконструкцию моста через реку Киндерку. Сейчас на объекте завершились работы по демонтажу носового перехода, сообщается в телеграм-канале администрации Советского района города.

Рабочие продолжают монтировать железобетонные изделия и гидроизоляцию сооружения, обустраивают новый мостовой переход у укрепляют его бетонными матами. Кроме того, добавили в администрации, обновляется дорога по улице Степной, обустраивается ливневая канализация и расчищается русло реки.

Напомним, что мост через Киндерку с середины июня закрыт для движения транспорта – ограничение действует на участке от дома №1а по улице Степной.