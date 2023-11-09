Ремонт казанского дома Ушковой обойдется в 825 тыс. рублей

Стоимость ремонтно-восстановительных работ дома Ушковой в Казани оценили в 824,8 тыс. рублей. Подрядчиком выступит ГУП «Татлизинг», с которым был заключен контракт.

Согласно материалам тендера, стоимость ремонта незначительно сократилась – с 828 тыс. до 824.8 тыс. рублей. Заказчиком выступает «Главстрой РТ».



Дом Ушковой — объект культурного наследия федерального значения. В начале 20 века оно было реконструировано по проекту архитектора Карла Мюфке. С 1919 по 2020 год здесь размещалась Национальная библиотека РТ. Одно из самых знаковых помещений дома Ушковой, по которому можно его узнать, это — зимний сад-грот. Комната имитирует пещеру со сталактитами и выполнена из ракушечника с побережья Черного моря.

В историческом особняке после ремонта планируют разместить гостиницу на 11 номеров, три заведения общепита и книжный магазин.