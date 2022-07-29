Ремонт казанских улиц завершен на 46% от плана

Ремонт улично-дорожной сети Казани к настоящему моменту завершен на 46%. В этом году обновление ожидает 15 участков улиц в поселках Салмачи, Нагорный, Вознесенское, Мирный, Восточный, Аракчино, Отары и Дербышки, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Один из них — улицу Дорожная в поселке Нагорный — посетил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин. Реконструкция участка началась после многочисленных обращений местных жителей и автолюбителей из Новой Сосновки и Аки, которые регулярно пользуются этой дорогой.

Метшин отметил, что в 2022 году в Казани будет отремонтировано 55 участков дорог. Это и центральные проспекты, и дороги в жилых массивах, которые зачастую связывают между собой несколько населенных пунктов. «Так что помимо возведения крупных дорожных объектов, таких как Вознесенский тракт, Большое Казанское кольцо, Горьковское шоссе, у нас активная работа полным ходом идет и на автомобильных дорогах в поселках», — заметил он.

В работах на улице Дорожной задействовано 15 единиц техники и 25 рабочих. Сейчас на участке ведется замена дорожных камней и перильных ограждений, обустройство тротуара. В ближайшее время рабочие приступят к ремонту асфальтового покрытия и переустройству остановочных карманов. Планируется, что после ремонта на дороге появятся четыре новых автобусных павильона.

В исполкоме напомнили, что помимо Дорожной в Нагорном завершился ремонт улиц Машиностроительная и Ягодная, что, как предполагают специалисты, позволит снять часть нагрузки с Сибирского тракта и улицы Мира.

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев добавил, что в городе сохраняются высокие темпы строительства и ремонта дорог, несмотря на санкции, которые были введены против РФ после начала спецоперации на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.

В этом году на ремонт и обновление дорожной сети в Казани выделено 23,6 млрд рублей. Средства выделены по национальному проекту и при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова.