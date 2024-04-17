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Ремонт дороги Чистополь — Нижнекамск обойдется в более 93 млн рублей
В Татарстане планируют отремонтировать участок трассы Чистополь — Нижнекамск. На эти цели выделено более 93 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.
Протяженность ремонтируемого участка (км 37+350 — км 40+250) составляет 2,9 километра. Он расположен на территории Чистопольского района.
Средства выделят из бюджета Татарстана. Завершить обновление автодороги планируют до 23 октября текущего года.
Заказчиком выступает Главтатдортранс.
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