Ремонт дорог в Казани по нацпроекту завершен на 80%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ремонт дорожной сети в Казани, запланированный на 2024 год по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», на сегодняшний день завершен на 80%. Об этом сообщил начальник управления автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Олег Казеннов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Всего в Казани за этот год планируется отремонтировать свыше восемь километров дорог – 10 объектов в разных частях города. Мы сейчас примерно на 80% работы завершили», – сказал Казеннов.

Он добавил, что по республике процент выполнения работ составляет около 60%, и подчеркнул, что все работы по национальному проекту в Татарстане планируется завершить до 1 октября этого года.

Начальник управления автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Олег Казеннов Фото: © «Татар-информ»

Казеннов напомнил, что всего на реализацию нацпроекта в Татарстане в 2024 году направлено 8,2 млрд рублей, из которых 2,4 – бюджет России и остальные 5,8 млрд – из бюджета Татарстана.

В этом году планируется отремонтировать 90 километров дорог и 17 километров улично-дорожной сети, построить и реконструировать 14 мостов, а также отремонтировать 12 мостов. Всего же за годы реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в республике отремонтировано свыше 1,6 тыс. километров дорог.

В заключение начальник управления автодорог особо подчеркнул, что главная цель упомянутого выше нацпроекта в приведении дорог в нормативное состояние, а не строительство новых.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина. В июле 2020 года глава государства подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».