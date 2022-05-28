Ремонт дорог на улице Восход и проспекте Амирхана в Казани выполнен почти на треть

В Казани на четырех участках улиц начались работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На улице Восход и проспекте Амирхана они выполнены уже почти на треть, сообщает портал мэрии столицы Татарстана.

На улице Восход в Московском районе города за более чем 195 млн рублей федеральных средств приводят в порядок участок протяженностью 2,4 километра. Имевшиеся здесь ухабы и плохое освещение раньше заметно мешали водителям.

Начавшиеся в апреле работы тут выполнены уже на 25%. В частности, уложен выравнивающий слой асфальтобетона, сделаны парковочные карманы, установлены дорожные бортовые камни и остановки общественного транспорта, выполнена часть работ по замене наружного освещения. Всего на участке предполагается создать 50 парковочных карманов.

Как рассказал начальник участка ООО «Волгадорстрой» Вилюр Кашапов, после укладки бордюров и тротуара рабочие приступят к выкладке верхнего слоя асфальтобетона, установке ограждений и дорожных знаков, посеву газона. Затем на участке нанесут дорожную разметку, установят вызывные светофоры и продолжат заменять фонари. В работах каждый день задействованы 14 машин, пять инженеров и 20 дорожных рабочих. Завершить ремонт планируется к концу октября.

На участке проспекта Амирхана от улицы Чуйкова до улицы Миля протяженностью 1,7 километра в Ново-Савиновском районе города работы начались 1 мая. На них из федерального бюджета выделено почти 230 млн рублей. Процесс идет с опережением графика и выполнен на 30%, пояснил главный инженер ОАО «Каздорстрой» Ленар Ибрагимов.

На данный момент завершено фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона, выполнена часть работ по демонтажу и монтажу дорожных и тротуарных бортовых камней, частично уложены тротуары. В скором времени тут начнут укладывать верхний слой асфальта и обустраивать тротуары, устанавливать перильные ограждения и дорожные знаки, озеленять прилегающую территорию.

Затем останется нанести дорожную разметку, установить светофоры и завершить работу по замене фонарей. В работах участвуют 11 машин, четыре инженера и 21 дорожный рабочий. Завершить ремонт участка предполагается к концу октября.

Кроме того, работы по нацпроекту ведутся на улицах Николая Ершова и Центральная в поселке Салмачи. Также запланирован ремонт участка улицы Четаева от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова и улицы Энергетиков.

Всего на ремонт и строительство дорог в этом году в столице Татарстана выделено 22,1 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей — по инициированному Президентом России Владимиром Путиным национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Еще 15,6 млрд рублей заложены на строительство и проектирование магистралей. Это позволит осуществить строительство Вознесенского тракта, Большого казанского кольца и дублера Горьковского шоссе, уточнил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.