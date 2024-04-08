Ремонт дорог и установка освещения и табличек в Челнах обойдутся почти в 56,5 млн рублей

Исполком Челнов направит почти 56,5 млн рублей на работы по приведению в нормативное состояние автодорог, тротуаров и объектов дорожного хозяйства в Автограде. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик обязуется провести ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, обустройство покрытия из щебня и лома асфальтобетона, а также установить таблички наименования остановок на остановочных павильонах и наружное освещение.

Всего будут проведены работы на автодорогах и тротуарах общей протяженностью более 674 км, в том числе проспекты Х. Туфана, Вахитова, Р. Беляева, Мира, Чулман и пр.

Основную часть средств направят на ремонт асфальтобетонного покрытия — 24,3 млн, ямочный ремонт — более 7 млн, ремонт дорог частного сектора — 9,8 млн, установку наружного освещения — 5,6 млн (суммы указаны без учета НДС).