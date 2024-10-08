Ремонт дорог и тротуаров в двух районах Татарстана обойдется в 156 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Лаишевском и Бугульминском районах Татарстана проведут ремонт дорожно-уличной сети. Стоимость работ превысит 156 млн рублей, следует из информации на портале государственных закупок.

В Бугульме дороги обновят в рамках I этапа третьей очереди работ. В нее вошли участки улиц и дорог протяженностью почти 1,7 километра. Завершить обновление планируется до 20 июня 2025 года. На проведение ремонта из республиканского бюджета направят 100 млн рублей.

В Лаишевском районе, помимо улично-дорожной сети, до 12 июня капитально отремонтируют тротуары рядом со школами. Общая протяженность участков составляет 760 метров, стоимость работ – более 56 млн рублей.

Заказчиком выступает Главтатдортранс Татарстана.