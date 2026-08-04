Ремонт домов и дорог, поддержка военных – в Лениногорске подвели итоги пяти лет

Фото: пресс-служба Лениногорского района РТ

В Лениногорском районе Татарстана на муниципальном форуме «Работаем на результат!» сегодня подвели итоги социально-экономического развития города за пять лет и обсудили приоритетные задачи на будущее. Участники встречи говорили о реализации народной программы, развитии городской инфраструктуры, поддержке участников специальной военной операции, а также о новых проектах в здравоохранении, образовании и транспорте.

Глава Лениногорского района Марат Гирфанов констатировал, что в последние годы удалось реализовать масштабные проекты, которые заметно изменили качество муниципальной среды. Так, за пять лет по федеральным и республиканским программам в районе отремонтировано и построено более 48 километров дорог, а также десятки объектов инженерной и социальной инфраструктуры. Речь идет о 32 учреждениях образования, восьми медицинских заведениях, шести учреждениях культуры, трех спортивных и молодежных организациях.

Фото: пресс-служба Лениногорского района РТ

«Только в этом году в школе №13 капитально отремонтировали пищеблок <...>. В нефтяном техникуме реконструируем общежитие на 200 мест <...>. Капитальный ремонт идет в детском доме и в школе №14 для детей с ограниченными возможностями здоровья. В школе №4 – масштабные работы по созданию нового образовательного пространства. Модернизируется и комплектуется новым оборудованием музыкальная школа», – перечислил докладчик.

В рамках модернизации инженерной инфраструктуры решается задача по реконструкции водовода, питающего Лениногорск. А самую старую в городе 12-ю котельную заменят современным блочно-модульным комплексом – от этого объекта зависит комфорт жителей 42-го и 55-го кварталов. Котельная подает тепло и горячую воду в 43 жилых дома, две школы и четыре детских сада. Обновляются соцобъекты: архив, МФЦ, военкомат и отдел миграции.

Фото: пресс-служба Лениногорского района РТ

Кроме того, за пять лет в районе обновили 111 многоквартирных домов, капитальный ремонт в этом году идет в 20 домах – на сумму 176 млн рублей. Приводятся в порядок кровли, фасады, инженерные коммуникации. За пять лет благоустроены 177 дворов по программе «Наш двор». Этим летом по ней обновляются 19 дворовых территорий на сумму 176 млн рублей.

Одним из наиболее заметных достижений последних лет стало приведение в нормативное состояние основных городских и районных магистралей, сельских дорог и мостовых сооружений, акцентировал глава района.

Фото: пресс-служба Лениногорского района РТ

«На региональных трассах осуществляем капремонт мостов через реки Кузайка и Кувак. Обновляются дороги Лениногорск – Ивановка – Михайловка, а также Верхние Чершилы – Нижние Чершилы. Ведется устройство искусственного освещения автодороги Кичуй – Урмышла – Сарабикулово. На ремонт дорог по решению [Раиса РТ] Рустама Нургалиевича Минниханова выделен 1,2 млрд рублей», – сказал он.

В селе Дурасово строятся новые сети водоснабжения, в Ивановке ремонтируются сети водоотведения. В Лениногорске начали модернизацию парка «Малыш». Он станет современным местом для прогулок, отдыха и занятий спортом, как уже трансформировавшийся за два последних года скейт-парк «Яшьлек». Благоустройство парка «Яшьлек» стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото: пресс-служба Лениногорского района РТ

Не забыл Гирфанов в своем выступлении и о совершенствовании спортивной инфраструктуры. На строительство крытого футбольного манежа, реконструкцию комплекса трамплинов, проектирование лыжероллерной трассы протяженностью 1,5 километра и строительство модульного плавательного бассейна выделено 729 млн рублей.

Меняется также система сельского здравоохранения. Модернизируются четыре фельдшерско-акушерских пункта в Зай-Каратае, Новом Иштеряке, Подлесном и Тимяшеве.

Району помогает компания «Татнефть», которая выделила 327 млн рублей грантов за пять лет. Благодаря ее поддержке в Тимяшеве появится централизованная система водоснабжения, в деревне Бухара отремонтирует водовод, а в Зай-Каратае установят новую детскую площадку. Совместно с нефтяной компанией благоустраивается и парк «Юбилейный» в Лениногорске.

Фото: пресс-служба Лениногорского района РТ

Отдельное внимание на форуме уделили поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также бойцов, вернувшихся на родину после ранений и болезней.

«В районе проживают 97 ветеранов боевых действий, [ставших таковыми] по состоянию здоровья. Из них 55 уже работают. Для каждого вернувшегося бойца мы обеспечиваем адресное сопровождение по всем мерам государственной поддержки. За каждым закреплен куратор от центра занятости, разрабатываются индивидуальные планы возвращения к трудовой деятельности», – заверил руководитель муниципалитета.

На сегодняшний день в зону специальной военной операции из Лениногорского района РТ отправили 400 тонн шефской помощи.

Фото предоставлено Анисой Мельниковой

Глава соседнего Азнакаевского района Марсель Шайдуллин также подчеркнул, что тема спецоперации всегда в приоритете и волнует каждого. «Большая работа проделана <...> по поддержке наших военнослужащих и членов их семей. Принято более 180 законов по поддержке участников специальной военной операции, членов их семей, и эта работа продолжается», – заявил он.

Депутат Государственной Думы Руслан Гаджиев отдельно остановился на поддержке представителей молодежи. «Сейчас в стране делается всё возможное, чтобы подготовленные специалисты возвращались в свой район. Эффективное решение этой задачи требует системного подхода и создания принципиально новых условий на местах. Примером такой работы стал республиканский проект „Авыл яши“. Он направлен на создание в селе привлекательной среды для работы и предпринимательства, что позволит остановить отток молодежи и повысить экономическую эффективность села», – выразил уверенность он.

Фото предоставлено Анисой Мельниковой

Глава Минцифры РТ Илья Начвин особо отметил достижения Татарстана в целом и Лениногорска в частности за последние пять лет, в том числе и в сфере информационных технологий:

«Мы живем в непростое время: санкции, внешнее давление, меняющийся мировой порядок, но Татарстан продолжает сохранять устойчивость экономики и политическую стабильность. Каждый третий грузовик на дорогах России – это наш „КАМАЗ“, четверть всего полиэтилена в стране и 40% каучуков производят тоже у нас. Особые экономические зоны – „Алабуга“ и „Иннополис“, „Зеленая долина“ – это более чем 30 тыс. рабочих мест и 850 млрд рублей инвестиций», – констатировал он.

Фото предоставлено Анисой Мельниковой

«В развитии республики есть вклад Министерства цифрового развития и нашей в целом отрасли. В Татарстане работают три с половиной тысячи IT-компаний. За год открылись еще более 50 – и больше половины из них пришли из других регионов. Республика становится местом, где цифровой бизнес может расти. И создаются новые рабочие места для наших с вами детей, внуков, в том числе и здесь, в Лениногорском районе», – добавил Начвин, обратив внимание на то, что зарплаты в республике с начала года выросли почти на 10%.

В завершение форума участникам представили проект Электронной доски почета Республики Татарстан, учрежденной указом Раиса РТ Рустама Минниханова для сохранения трудовых традиций и общественного признания профессиональных достижений жителей региона. На нее рекомендован 291 житель Лениногорского района.

Материал подготовлен при участии Айсылу Габбасовой.