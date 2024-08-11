news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 11 августа 2024 10:34

Ремонт девяти муниципальных квартир обойдется Казани в 4,4 млн рублей

Скопировать ссылку

В Казани планируют провести ремонт в девяти муниципальных квартирах. На это будет выделено более 4,4 млн рублей из бюджета города. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Жилые помещения расположены на улицах Авангардной, Адоратского, Амирхана, Гашека, Магаданской, Чуйкова, Фучика, Чистопольской и Химиков. Подрядчику предстоит провести комплекс общестроительных, электромонтажных, сантехнических, пусконаладочных, отделочных работ и устройство газового оборудования.

Заказчиком выступает Комитет жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани. Срок выполнения работ — по 15 ноября 2024 года.

#ремонт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400