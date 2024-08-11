Ремонт девяти муниципальных квартир обойдется Казани в 4,4 млн рублей

В Казани планируют провести ремонт в девяти муниципальных квартирах. На это будет выделено более 4,4 млн рублей из бюджета города. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Жилые помещения расположены на улицах Авангардной, Адоратского, Амирхана, Гашека, Магаданской, Чуйкова, Фучика, Чистопольской и Химиков. Подрядчику предстоит провести комплекс общестроительных, электромонтажных, сантехнических, пусконаладочных, отделочных работ и устройство газового оборудования.

Заказчиком выступает Комитет жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани. Срок выполнения работ — по 15 ноября 2024 года.