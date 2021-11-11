Ремонт четырех спортивных объектов Казани обойдется бюджету Татарстана в 254 млн рублей

В Казани более чем за 254 млн рублей отремонтируют четыре спортивных объекта: Центр бокса и настольного тенниса, стадион «Ак Барс Арена», центр волейбола «Санкт-Петербург» и здание Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Барс». Средства выделены из бюджета Татарстана, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документации, на ремонт стадиона «Ак Барс Арена» выделено более 52 млн рублей, на здание Центра бокса и настольного тенниса — более 30 млн, школы олимпийского резерва «Барс» — более 17 млн. Самая большая сумма была направлена на обновление центра волейбола «Санкт-Петербург» — более 153 млн рублей.

Все работы будут завершены к концу июня 2022 года. Так, Центр бокса и настольного тенниса и школа олимпийского резерва «Барс» будут готовы к концу января. Стадион «Ак Барс Арена» планируется завершить к 29 мая, а ремонт центра волейбола «Санкт-Петербург» — к концу июня.