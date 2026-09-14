Ремонт автомобилей старше 20 лет подорожал на 21% за год

Расходы на ремонт и обслуживание автомобилей заметно увеличиваются по мере их старения. Самыми доступными для владельцев остаются машины младше трех лет, а наиболее существенный рост среднего чека зафиксирован у автомобилей старше 20 лет. К такому выводу пришли специалисты международной сети автосервисов Fit Service, проанализировав данные за восемь месяцев 2026 года, сообщает «За рулем».

Средний чек за ремонт и обслуживание автомобилей всех возрастов за этот период составил 13 372 рубля. За год показатель увеличился на 14%. При этом динамика существенно различается в зависимости от возраста машины.

Владельцы автомобилей младше трех лет в среднем оставляли в сервисе 6 716 рублей за одно посещение. Это на 24% меньше, чем годом ранее. Для машин возрастом от четырех до пяти лет средний чек составил 12 376 рублей, увеличившись на 7%.

После шести лет эксплуатации расходы начинают заметно расти. Средний чек для автомобилей возрастом от шести до девяти лет достиг 13 864 рублей, что на 11% больше прошлогоднего показателя. Обслуживание машин от 10 до 19 лет обходилось в среднем в 14 454 рубля – на 16% дороже, чем год назад.

Самый значительный рост зафиксирован среди автомобилей старше 20 лет. Средний чек для них увеличился за год на 21%, до 14 178 рублей. Это на 806 рублей больше среднего показателя по всей сети и на 7 462 рубля выше расходов владельцев машин младше трех лет.

Разница связана с накопленным износом узлов и деталей. Одно посещение сервиса владельцем возрастного автомобиля нередко включает сразу несколько видов работ – плановое техническое обслуживание, ремонт подвески, рулевого управления, тормозной системы, двигателя и трансмиссии. Кроме того, машины с большим пробегом чаще привозят в сервис не для профилактики, а уже после появления конкретной неисправности.

Директор сети Татьяна Овчинникова объяснила, что в первые годы эксплуатации владельцы в основном приезжают на регулярное техническое обслуживание, замену расходных материалов и диагностику, поэтому доля сложного ремонта остается небольшой.

После десяти лет эксплуатации автомобиль требует более комплексного обслуживания: при замене одной изношенной детали специалисты нередко обнаруживают связанные с ней неисправности.

Одновременно увеличивается средний возраст автомобилей, которые приезжают в сервис. В 2026 году он достиг 12,8 года против 12,1 года в 2025-м.

Больше половины обращений – 53% – приходится на автомобили возрастом от 10 до 19 лет. Машины старше 20 лет составляют 14% обслуживаемого автопарка, автомобили от шести до девяти лет – 19%. На машины младше трех лет и автомобили возрастом от четырех до пяти лет приходится по 7% обращений.

Владельцам автомобилей старше шести лет специалисты рекомендуют не ограничиваться заменой масла. Необходимо регулярно проверять состояние ходовой части, тормозной системы, рулевого управления, технических жидкостей и электрооборудования.

Причиной для внеплановой диагностики могут стать посторонние звуки и вибрации, ухудшение управляемости автомобиля, появление течей и увеличение расхода топлива.