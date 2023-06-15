Ремонт автодороги Набережные Челны — Сарманово завершат до конца летнего периода

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируются четыре участка автодороги Набережные Челны — Сарманово. Работы планируется завершить до конца летнего периода. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин в прямом эфире Центра управления регионом Татарстана.

«Набережные Челны — Сарманово — одна из опорных дорог республики, где идет интенсивное движение. Здесь проводятся работы по восстановлению изношенных слоев. На объектах выполнено фрезерование, устройство выравнивающего слоя», — рассказал спикер.

По его словам, к первой декаде июля завершится укладка верхнего слоя дорожного покрытия и укрепление обочин на участках в Сармановском районе. Еще по двум участкам этой дороги, расположенным в Тукаевском районе, готовится конкурсная документация для проведения ремонта. «Надеюсь, что к концу летнего периода состояние дороги изменится в лучшую сторону», — отметил Чукин.

За время реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане отремонтировано более 1130 километров региональных и муниципальных дорог. К 2024 году 50% региональных дорог должно быть доведено до нормативного состояния. По итогам 2022 года этот показатель достиг уже 50,3%. В этом году по нацпроекту будет отремонтирован 221 километр дорог регионального значения.

Кроме того, по национальному проекту дороги в республике благоустраиваются в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях. На сегодня более 84% дорог агломераций приведено в нормативное состояние.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.