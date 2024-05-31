Реминисценции Матисса: из Самары в Казань привезли картины Натальи Шепелевой

Дети за завтраком, на катке, спящие в кроватках, среди нарциссов в саду или окруженные букетами сирени дома… В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана начала работать выставка «Счастливый год» художницы из Самары Натальи Шепелевой. Выставка приурочена к Году семьи, которым Президент Владимир Путин объявил нынешний 2024 год. До 2 июня включительно посетить ее можно бесплатно.

На первую свою выставку в Казань член Союза художников России привезла около 40 картин, большинство из которых посвящено ее детям. Наталья Шепелева – мама пятерых детей. С тремя из них, младшими Самсоном, Амалией и Алисой, а также с мужем Виталием она приехала на вернисаж.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Великолепная, фактурная, яркая живопись. Сегодня Наталья Шепелева – преподаватель детской школы искусств. Ее шаг в большое искусство произошел в начале 2000-х годов. Тогда был велик интерес зарубежных музеев, галерей к искусству российских художников, на этой волне работы Натальи были замечены. У нее состоялись выставки за рубежом – в Швейцарии, Германии… Это послужило катализатором для веры в себя как в состоявшегося художника, который находится на верном пути и должен идти дальше, развиваться. Именно дети, семья стали источником ее вдохновения», – сказала, представляя художницу, заместитель директора по научной и издательской деятельности, кандидат искусствоведения Дина Хисамова.

Через рамы холстов художницы, отметила Хисамова, переливается радость бытия, осознания жизни, данной как дар, и счастье материнства. В работах самарской гостьи, обратила она внимание, заметно влияние французских и русских художников начала – первой трети ХХ века.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я вижу здесь реминисценции Матиссовские, я вижу здесь Зинаиду Серебрякову, которая тоже очень любила писать своих детей, создавала семейные портреты и детские. Ощущение переклички времен здесь, конечно, присутствует. Но в то же время здесь индивидуальный стиль самой художницы: яркая, мощная, фактурная живопись, прекрасные, мощные энергичные мазки, которые выдают в ней прекрасного колориста, прекрасного живописца», – подчеркнула Хисамова.

Пишет художница, впрочем, и пейзажи, и натюрморты. «Спи, солдатик» – так называется одна из картин выставки. Но изображен на ней вовсе не спящий ребенок или мама, убаюкивающая его. На картине – стул с оставленными мальчишескими игрушками. Повзрослевшего к выставке в Казани сына художницы Самсона можно видеть на другой картине, там он младенец, улыбающийся с пеленок. А, например, дочка Амалия запечатлена среди нарциссов в саду.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заслуженный художник Татарстана Роберт Гайсин прежде не был лично знаком с Натальей Шепелевой, но подметил, что работы самарской художницы и его картины прежде участвовали в сборных выставках межрегионального проекта «Красные ворота».

«Все мы изучали историю искусств, и в работах Натальи Шепелевой, конечно, хорошо чувствуются параллели. Красивые работы, смелая, свободная живопись», – сказал Гайсин.

Наталья Шепелева с мужем и детьми Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Выставки Натальи Шепелевой, помимо проекта «Красные ворота», уточнила Дина Хисамова, прежде уже проходили в Пензе, в Саранске, в Москве.

«Меня удивило, что из одной работы выходит следующая – я не вижу разрыва цепи. Как будто это одна серия. А еще мне нравится состояние, запечатленное в этих работах. Оно чуть-чуть лиричное, романтичное, создает глубину», – отметил известный фотограф Рамиль Гали.

Выставку Натальи Шепелевой «Счастливый год» в Галерее современного искусства можно будет увидеть до 4 августа.