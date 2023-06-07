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Ремесленники Татарстана в День России установят сразу три рекорда
В День России, 12 июня, в казанском ДК «Сайдаш» состоится ярмарка мастеров по полимерной глине. Татарстанские ремесленники установят сразу три национальных рекорда, создав самый большой флаг России из глиняных роз, самый большой букет ландышей и самый большой букет незабудок.
Рекорды зафиксирует международное агентство регистрации рекордов INTERRECORD. Мероприятие будет реализовано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке Центра «Мой бизнес», отмечают организаторы.
Ярмарка товаров мастеров по лепке из полимерной глины начнется 12 июня в 10.00. Ее гости смогут приобрести бижутерию, интерьерные украшения, игрушки и другие изделия из полимерной глины.
Кроме того, в рамках ярмарки пройдут круглые столы, мастер-классы, детский и взрослый чемпионат по лепке роз, торжественное награждение участников рекорда и концертная программа.
Регистрация на ярмарку от Центра «Мой бизнес» доступна на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Региональные меры поддержки». Узнать об этом и других событиях для самозанятых можно по телефону горячей линии Центра «Мой бизнес»: 8 (843) 524-90-90.
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