Ремень безопасности спас жизнь женщине-водителю в Татарстане
Серьезное ДТП произошло сегодня на трассе Елабуга – Лекарево – Армалы в Елабужском районе республики, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 35-летняя женщина-водитель автомобиля Renault не выбрала безопасную скорость, вылетела с дороги в кювет, где машина перевернулась.
В результате аварии женщина не получила серьёзных травм, потому что была пристегнута ремнями безопасности. А вот автомобилю предстоит весьма длительный и дорогостоящий ремонт.