Ремень безопасности спас жизнь женщине-водителю в Татарстане

фото: республиканская Госавтоинспекция

Серьезное ДТП произошло сегодня на трассе Елабуга – Лекарево – Армалы в Елабужском районе республики, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

По предварительным данным, 35-летняя женщина-водитель автомобиля Renault не выбрала безопасную скорость, вылетела с дороги в кювет, где машина перевернулась.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате аварии женщина не получила серьёзных травм, потому что была пристегнута ремнями безопасности. А вот автомобилю предстоит весьма длительный и дорогостоящий ремонт.