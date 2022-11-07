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Происшествия
7 ноября 2022  15:14
Полина Шевчук

Ремень безопасности спас жизнь женщине-водителю в Татарстане

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Ремень безопасности спас жизнь женщине-водителю в Татарстане
фото: республиканская Госавтоинспекция

Серьезное ДТП произошло сегодня на трассе Елабуга – Лекарево – Армалы в Елабужском районе республики, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция 

По предварительным данным, 35-летняя женщина-водитель автомобиля Renault не выбрала безопасную скорость, вылетела с дороги в кювет, где машина перевернулась.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате аварии женщина не получила серьёзных травм, потому что была пристегнута ремнями безопасности. А вот автомобилю предстоит весьма длительный и дорогостоящий ремонт.

#дтп татарстан #вылетел в кювет
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