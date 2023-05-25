Ремень безопасности спас ребенка от тяжелых травм в аварии с перевернувшимся авто в РТ

В Чистополе водитель Peugeot выехал на перекресток, нарушив требование дорожного знака, и столкнулся с «Ладой Грантой». В салоне отечественного автомобиля находился ребенок. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

В результате столкновения отечественная легковушка, в салоне которого находился 11-летний подросток, перевернулась на крышу.

Жертв удалось избежать благодаря тому, что все участники ДТП были пристегнуты.