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Ремень безопасности спас ребенка от тяжелых травм в аварии с перевернувшимся авто в РТ
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В Чистополе водитель Peugeot выехал на перекресток, нарушив требование дорожного знака, и столкнулся с «Ладой Грантой». В салоне отечественного автомобиля находился ребенок. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
В результате столкновения отечественная легковушка, в салоне которого находился 11-летний подросток, перевернулась на крышу.
Жертв удалось избежать благодаря тому, что все участники ДТП были пристегнуты.
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