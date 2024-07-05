«Ремдизель» планирует модернизировать беспилотную бронемашину «Зубило»

Новый беспилотный бронированный авто «Зубило» может получить несколько модификаций под разные задачи. Об этом заявил гендиректор «Ремдизеля» Александр Захаров, чьи слова приводит ТАСС. Напомним, что ранее «броневик» прошел испытания ВС РФ.

По словам спикера, «Зубило» сохранит свой облик, в котором ее показали в первый раз. Однако машина поменяется в плане специализации.

«Каждый род войск видит эту машину по-разному: кто-то — больше как эвакуационную, кто-то планирует устанавливать вооружение. Все зависит от задачи», - объяснил он, подчеркнув, что в плане конструкции «Зубило» останется в прежнем облике.

Беспилотный автомобиль «Зубило» впервые продемонстрировали на форуме «Армия-2023». Основное предназначение машины — поддерживать штурмовые группы, подвозить боеприпасы, перевозить грузы, зарядки радиостанций и квадрокоптеры.