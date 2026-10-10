Релиз Aniimo: кто проложил «покемонам» путь через тернии монополизма

«Pocketpair отвоевала право на жизнь для своего детища» Дмитрий Шатров Корреспондент отдела происшествий «Татар-информа»

Запугивание и угрозы исками: как Nintendo выдавливала фанатов с рынка

Долгие годы Nintendo удерживала монополию на игры про ловлю существ, закидывая разработчиков фанатских модов и игр жалобами с требованием удалить контент и сопровождая это угрозами исков. В 2016 году исчезла фанатская RPG Pokemon Uranium – после 9 лет разработки и 1,5 млн загрузок за неделю. В 2017-м – мод Pixelmon для Minecraft.

Разработчики боялись заходить на территорию Nintendo и The Pokemon Company, хотя такие игры всегда пользовались спросом. Фанаты ждали новых игр, но у Nintendo выходили проекты сомнительного качества с высоким ценником.

Все изменилось в январе 2024 года, когда независимая японская студия Pocketpair выпустила в ранний доступ Palworld – мультиплеерный симулятор выживания в открытом мире с «палами», тяжелым трудом на рудниках, огнестрелом, рабством, коллекционированием существ и другими мелкими радостями жизни.

Palworld – мультиплеерный симулятор выживания Скриншот из игры

Проект настолько понравился игрокам, что уже в раннем доступе онлайн исчислялся сотнями тысяч. После релиза в июле этого года пиковый онлайн превысил 2 млн одновременно. Вскоре после появления Palworld начал получать угрозы от Nintendo и The Pokemon Company, но разработчики не испугались – начался суд по патентным правам.

Pocketpair заработала сотни миллионов долларов и открыла путь другим разработчикам

Дело Nintendo против Pocketpair стало точкой невозврата. Nintendo пыталась доказать, что базовая механика ловли существ – ее интеллектуальная собственность, и запретить ее использование другим. Однако ключевые патентные заявки были отклонены японским патентным ведомством: претензии на монополию в отношении базовой механики ловли не были признаны законом. Для других разработчиков это равносильно устранению главного юридического препятствия.

Разбирательства еще идут, но Palworld грозит максимум штраф в несколько десятков тысяч долларов. Игру закрывать не будут – это однозначная победа независимой студии над гигантом. Pocketpair отвоевала право на жизнь для своего детища и коммерчески преуспела: 25 млн копий в раннем доступе, 40 млн игроков к релизу. Успех доказал рынку, что жанр огромен, спрос есть, а монополизировать его нельзя.

После такого щелчка по носу множество студий перестали бояться исков от Nintendo – бумажный тигр уже не пугает, хотя и пытается. Было анонсировано множество игр в схожей стилистике.

Одним из плодов этой войны стала Aniimo от китайских разработчиков, релизнувшаяся в середине прошлого месяца. Это условно-бесплатная многопользовательская экшен-RPG с открытым миром и механикой сбора существ. Студия не скрывала, что вдохновлялась Pokémon и Palworld, – и это не плохо. Объясню почему.

Aniimo – не выживач, как Palworld, и не детище коммерции, как игры Nintendo. Это игра, которую все ждали от Nintendo и The Pokemon Company. Возможность погрузиться в атмосферу, которую годами создавал мультфильм. Именно то, чем Nintendo должна была захватывать повзрослевших фанатов, а не пропихивать игры 2008 года под видом новых с дешевыми ассетами.

Pokémon Legends: Z-A. Текстуры грустные, а игра стоит порядка 5 тысяч рублей Скриншот из игры

Пример – вышедшая в октябре прошлого года Pokémon Legends: Z-A. Некоторые покемоны в ней двигаются, как механические пауки из Star Wars KOTOR 2003 года. Текстуры грустные для такой богатой конторы. А игра стоит порядка 5 тысяч рублей.

Aniimo – начало долгой истории про ловлю существ

Чем цепляет Aniimo? Начало классическое: мы исследователи крупной корпорации в городе над планетой Идиллия, где обитают наши подопечные. Волею судьбы, пытаясь поймать первого «аниимо», мы оказываемся в таинственных руинах и выбираем одного из двух уникальных спутников, которых больше не найти.

Туда-сюда, немного сюжета – и мы в открытом мире, где в разных регионах обитает множество «аниимо» нескольких стихий: огонь, вода, ветер, воздух, камень, тьма, свет и их миксы.

Aniimo – лишь начало долгой истории, которую запустила Pocketpair Скриншот из игры

Почему я называю эту игру «покемонами»? ЗНАЧКИ. То, на что забил Палворлд. Все, кто смотрел мультфильм, помнят кейс главного героя со значками регионов за победы над лидерами. Aniimo дает возможность получать их за исследование регионов и победы над другими «тренерами».

Игра построена вокруг коллекционирования, сбора отрядов и прокачки. Следующий пункт – эволюция, которую Palworld не стал реализовывать. Разработчики добавили пробуждение существ через эволюцию, причем у некоторых пути развития делятся на несколько видов и открываются при особых условиях.

Pokémon Legends: Z-A, напомню, стоит от 5 тысяч рублей для Switch, Palworld – 1100 рублей на ПК, а Aniimo условно-бесплатная. В ней отличная графика и приятный редактор персонажа: за полчаса-час можно сделать свою копию.

На чем зарабатывает Aniimo? За реальные деньги можно упростить прокачку. Но pay2win-контента нет, донат влияет только на внешний вид питомцев. В игре есть виды существ и виды их окраски. Обычный «покемон» ориентируется на стихию: травяной – зеленый, водяной – голубой и т. д.

Искристый «аниимо» – более редкий, дает светящийся эффект, требует усилий и удачи. Самый редкий – призматический: уникальная раскраска, не зависящая от стихии, около 20 видов окрасов, выпадает случайная.

Анимо может быть одновременно призматическим и искристым. Ловить можно в открытом мире или выводить из яиц в инкубаторе (яйца делятся на классы). Ловля происходит через специальные устройства – те же «покеболы». Есть уникальная механика слияния с питомцем, вы вселяетесь в него и сражаетесь его способностями.

Aniimo – лишь начало долгой истории, которую запустила Pocketpair. Сколько таких проектов появится в будущем, неизвестно, но одно точно – это вдохнуло новую жизнь в игры про ловлю удивительных существ.

Дмитрий Шатров – корреспондент отдела происшествий и криминала «Татар-информа». Считает, что ничего дороже семьи в жизни нет. В свободное время играет в компьютер и смотрит аниме. Искренне полагает, что «Звездные войны» скончались после передачи прав на франшизу, что Dota 2 – нелюбимый сын Гейба Ньюэлла, а 4X-стратегии лучше, чем Endless Space 2, не существует. К слову, «Провожающая в последний путь Фрирен» – переоцененная посредственность.