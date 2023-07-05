«Было тяжело, но Господь нас укреплял»: в Петропавловском соборе Казани появился музей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в Петропавловском кафедральном соборе Казани состоялось торжественное открытие музея при участии Митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.

Посетили событие и Епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, Епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий, другие представители духовенства Татарстанской митрополии, сотрудники исполкома города, министерства культуры, туризма, директора музеев и депутаты.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В разные годы храм претерпевал различные удары судьбы – он горел, его грабили, в советские годы храм закрыли и превратили в планетарий. Несмотря на все это, сейчас он украшает город своим великолепием, пусть и частично находится на реставрации, завершить которую планируют к 300-летию собора в 2026 году.

В свое время собор посещал Пушкин, описание обители содержится в произведениях Гумбольда и Дюма. Как утверждают некоторые источники, здесь крестился сам Федор Шаляпин, который позже пел здесь же на Богослужениях. Есть даже версия, что стены храма видели Петра I, еще в период строительства.

За свою долгую историю собор сохранил раритеты, святыни и множество других исторических ценностей. Теперь все они стали экспонатами музея храма.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сохранились даже кирпичи с именными штампами разных деятелей. В экспозиции музея присутствует одна из ступеней колокольни, которая является ровесницей собора. Она была заложена прямо в кирпичную кладку, на ней не было следов, что ее перекладывали, поэтому удалось точно определить дату ее появления здесь.

Под полом звонницы была найдена белая резная каменная плита. Настоящее ее предназначение до сих пор неизвестно. Существовала версия, что это было местом звонаря, чтобы он не скользил во время работы, но позже ее опровергли. Возможно, при реставрации в ХХ веке плиту принесли мастера.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уникальный экспонат – хоругви, нашли завернутыми в ткань. После реставрации их повесили в музее так, чтобы на них не попадало солнце, и краска еще больше не выцвела.

Отдельное внимание стоит уделить старинным образам, которые редко встретишь в обычных храмах – они отличаются стилем написания, интересными ракурсами святых. Некоторым из них под триста лет.

В начале мероприятия гостям показали ролик-презентацию о музее истории Петропавловского собора, который подготовил главный инженер Казанской епархии Михаил Федотов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После чего первым слово взял Митрополит Кирилл, который поблагодарил всех, кто принял участие в создании музея.

«Мы очень рады, что у нас появляются музеи – что в Казанской епархии, что здесь. Весь центр Казани – музей. Каждый уголок хранит не только архитектурную красоту, но и другие ценности, поэтому для нас этот собор очень дорог. Люди любят этот храм несмотря на то, что подниматься сюда очень не просто по этим большим ступеням, но всегда есть те, кто составляет костяк прихода Петропавловского собора. А музей — это еще одна иллюстрация трудов тех, кто здесь служит», – обратился к собравшимся владыка.

Митрополит поблагодарил тех, кто пришел сегодня на открытие, отметив, что Епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий приехал в Казань специально для участия в событии в свой день рождения. В своей речи он также вспомнил человека, благодаря которому появился Петропавловский собор.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Купец Иван Михляев — уникальный человек, он построил храм Петра и Павла, построил Евдокиевский храм, построил Духосошественнский храм. И они все целые. Насколько уникальное у человека устройство души, что Господь в период разрухи не дал порушиться этим храмам. Надо его поминать, потому что он настолько любил Бога и настолько любил Казань, что наш город не позволил этим храмам разрушиться», – отметил владыка Кирилл.

Михаил Федотов рассказал гостям, что северную галерею храма под музей использовали еще тогда, когда только началась реставрация.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наш владыка Кирилл благословил подготовить проект и в прошлом году в праздник Сретения владыка утвердил проект и благословил начать его реализацию. Работа была очень интересная, скажу от всей команды, что это было здорово, погрузиться в творческую работу с архивами, в работу с изучением предметов старины. В какие-то периоды нам было тяжело и мы даже сомневались, получится у нас или нет. Это касалось и финансовой составляющей в нашей работе, но мы не опускали руки, продолжали работу, и Господь нас укреплял», – поделился Федотов.

Работа в архивах помогла раскрыть новые страницы истории собора, заполнить белые пятна. Например, удалось узнать, что строительство храма началось в 1713 году, а не в 1723 году после визита Петра I, как это считалось ранее.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также сегодня здесь в 18:00 планируется лекция на тему «Современные методы исследования икон». В качестве лекторов выступят кандидат искусствоведения, заведующая отделом экспертизы и искусствоведческих заключений Музея имени Андрея Рублева Жанна Белик и заведующая отделом научной реставрации Музея имени Андрея Рублева, доцент кафедры реставрации Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета Ольга Труфанова.