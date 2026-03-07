Религиозный фанатизм Америки: авантюру в Иране США навязали сектанты?

Политическую элиту США захлестнула волна религиозного фундаментализма. И дело не только в пресловутом трамповском движении MAGA, призывающем вернуться к консервативным ценностям, все гораздо сложнее. Как нападение Америки на Иран получило «духовное» оформление и почему США все больше сближаются с Израилем – в колонке обозревателя Альберта Бикбова.





На днях около двадцати религиозных лидеров со всей Америки собрались в Овальном кабинете, чтобы совершить коллективную молитву о ниспослании силы Трампу

Cкриншот видео

«Бейте их!»

В сети завирусилось совершенно истерическое публичное выступление старшего советника Офиса по делам веры Белого дома Полы Уайт по поводу проведения США военной операции против Ирана. В нем она выглядит, мягко говоря, одержимой бесами – лупя по воздуху кулаком и ритмично выкрикивая:

«Бейте, и бейте, и бейте, и бейте, и бейте, и бейте, и бейте, и бейте, и бейте, и бейте, пока не придет победа! И на каждого врага, который выступает против вас, да будет так. Я слышу звук победы! Я слышу звук криков и пения! Я слышу звук победы. Я слышу звук победы. Ибо я слышу победу, победу, победу, победу в четвертях небес, в четвертях небес! Победа, победа, победа, победа, победа, победа, победа! Я слышу звук победы, я слышу звук победы, я слышу звук победы, я слышу звук победы. Я слышу звук победы!» – вот такой спутанный спич не абы от кого, а от духовного советника самого Дональда Трампа с 2016 года.

В начале 2025 года вернувшийся к власти в США президент учредил в Совете по внутренней политике Белого дома Офис по делам веры. Руководить новой структурой президент-республиканец поручил именно Поле Уайт. Г-жа Уайт – одна из самых известных евангелических лидеров Америки, проповедница движения prosperity gospel (проповедь процветания), основанного на идее, что вера и материальный успех взаимосвязаны.

Cкриншот видео

Prosperity gospel относят к харизматическим протестантским течениям. Харизматы ставят своей целью получение «даров Святого Духа» (Харизмы), то есть особых способностей, таких как пророчество, исцеление, говорение на иных языках. Они практикуют молитву «в Духе» (трансовое состояние), «ходатайство» (за других) и «прошение» (получение материальных благ от Бога). Уайт – вполне типичная харизматка.

Чуть позже появилось сообщение о «коллективной молитве», проведенной пасторами двадцати деноминаций в Овальном кабинете. Последние молились о «ниспослании силы» Трампу и высшей защите для американских военных. Во время священнодейства два десятка взрослых людей, закрыв глаза, подержались друг за друга, а ближайшие к Трампу – за него самого, сидевшего за столом с невозмутимым видом.

Американский крестовый поход

Еще один ревностный протестант в администрации президента, правда, кальвинистского толка, – министр войны США Пит Хегсет. Он гордится тем, что является прихожанином Союза реформатско-евангелических церквей, который характеризуют в СМИ как «сверхконсервативную» организацию. Хегсет, кроме того, автор книги с красноречивым названием «Американский крестовый поход» (2020), где он прямо утверждает, что «ислам не является религией мира» и сравнивает израильскую оккупацию Палестины с теми самыми крестовыми походами. Министр войны проводит в Пентагоне ежемесячные библейские собрания и недавно пригласил на них Дугласа Уилсона – ультраправого евангелического проповедника, открыто защищающего рабовладение, выступающего за отмену прав женщин и предлагающего превратить США в теократию.

Скриншот видео

Впрочем, не только харизматами и кальвинистами богата новая американская администрация, в ней много и убежденных католиков. К последним относят таких руководителей первого ряда, как вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марк Рубио. Религиозные взгляды Рубио играют важную роль в его жизни, о чем свидетельствует хотя бы его появление перед камерами в каждую Пепельную среду (начало Великого поста) с пепельным крестом на лбу – это важный жест для американских верующих.

Как видим, команда Трампа просто наполнена людьми, исповедующими духовные практики разной степени маргинальности. Такой степени религиозной увлеченности президентского окружения не наблюдалось ни при Бараке Обаме, ни при Джо Байдене.

«Я был спасен Богом»

А что же сам Дональд Трамп? Приверженность к религии привила ему мать, Мэри Энн Маклауд, прилежная прихожанка First Presbyterian Church in Queens (первая пресвитерианская церковь в Квинсе, штат Нью-Йорк). Именно там она подарила своему сыну-школьнику Библию, на которой он позже приносил присягу в качестве президента США. Пресвитерианство – тоже ветвь кальвинизма, основанная в XVI веке во время Реформации в Шотландии. Ее основные идеи включают веру в предопределение, абсолютную власть Бога и авторитет Библии.

Впрочем, истовым прихожанином церкви Трамп не был – он посещал храм нерегулярно, в основном во время таких мероприятий, как свадьбы, похороны и т. д. А перед президентскими выборами 2020 года отрекся от пресвитерианской церкви и объявил себя внеденоминационным христианином, то есть христианином, не принадлежащим к той или иной церкви. В этом поступке Трампом двигал, скорее всего, политический интерес – равноудаленность от христианских течений и сект, коих в Америке великое множество, давала ему еще больший охват сторонников.

Скриншот видео / aa.com.tr

Но 13 июля 2024 года произошло событие, которое крайне усилило религиозность Трампа и его веру в собственную избранность. Напомним, тогда кандидат от республиканцев чудом выжил после покушения в городке Батлер, штат Пенсильвания, куда он заехал в рамках предвыборного чеса, – одна из пуль прошла в миллиметрах от его головы, прострелив ухо. Это чудо Трамп посчитал божественным предзнаменованием.

«Всего несколько месяцев назад на прекрасном поле в Пенсильвании пуля убийцы рассекла мне ухо, но я почувствовал тогда и еще больше верю сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен Богом, чтобы вновь сделать Америку великой», – сказал Трамп в центральном зале Конгресса 20 января 2025 года после принесения присяги на верность Конституции и Соединенным Штатам.

С тех пор 47-го президента не отпускает мысль, что Господь спас его не просто так и любые его действия заранее оправданы «Божьей волей».

«Сияющий град на холме»

Это роднит его с другим президентом, вторгнувшимся уже в Ирак, – Джорджем Бушем-младшим. Тот тоже на полном серьезе считал себя орудием Господа. «Бог говорит через меня», – уверял простых американцев Буш-второй (остальной мир уверить было сложнее).

Виктор Пелевин в повести «Операция ‘’Burning Bush’’», одним из действующих лиц которой выступает как раз 43-й президент США, высказывал догадку, что именно представители правых квазисект являются тем самым deep state (глубинным американским государством). И в случае с администрацией Трампа это глубинное государство легализовалось во власти.

«Итак, американские религиозные правые – это люди, полагающие, что видимый нами мир был создан за шесть дней Богом, который сперва избрал в качестве любимого народа кочевое племя синайских скотоводов, но после своей трагической гибели на кресте изменил завет таким образом, что в конечном счете избранным племенем оказались Соединенные Штаты Америки.

Метафизика религиозных правых крайне сложна для восприятия. Дух синайской пустыни, беседующий с вождями кочевников, является для них Первопричиной, Альфой и Омегой, Богом с большой буквы G». Причем Богом не в том смысле, в каком, по мнению суфиев или сикхов, им является абсолютно всё, а в узко-эксклюзивном. Духи остальных пустынь уже не есть Бог, а все остальные страны не богоизбранны. Догмат о богоизбранности Америки, который религиозные правые постоянно пытаются сделать фундаментом реальной политики, мало чем отличается от догмата о непогрешимости папы. Из него следует: всё, что делает Америка, правильно, морально и справедливо по той простой причине, что это делает Америка. В той или иной степени так думает значительное число американцев…» – написал Пелевин.

Именно ощущение свой богоизбранности привело американцев к концепции «Сияющий град на холме» (A city upon a hill, фраза из Нагорной проповеди Иисуса Христа), обозначающей Соединенные Штаты. Именно эта концепция легла в основу американского самосознания как уникальной нации с особой миссией. «Сияющий град на холме», по мнению правых религиозных американцев, обозначает США как «маяк надежды» для всего мира.

Началось с Англии конца XVI века

Удивительно, но помимо осознания своей исключительности и богоизбранности американские христианские правые отметились поддержкой сионизма. При Трампе от США так и вовсе зеленый свет и горячая поддержка всем действиям Иерусалима в отношении соседей по Ближнему Востоку. Откуда у американских правых христиан такие взгляды?

Началось все с Англии конца XVI века, где первыми сторонниками иммиграции европейских евреев в Палестину были пуритане (течение протестантизма). Они считали, что физическое возвращение евреев на Землю обетованную необходимо для осуществления пророчеств о последних временах, и рассматривали библейский термин «Израиль» как обозначение этнической еврейской нации, созданной в Палестине.

Вместе с протестантскими пасторами эти идеи проникли и в американские колонии Англии, где в той или иной мере проповедовались в христианских течениях правого толка.

В 1891 году появилась петиция «Мемориал Блэкстоуна», в которой содержался призыв к тогдашнему президенту Соединенных Штатов Бенджамину Харрисону и его госсекретарю Джеймсу Блейну принять меры «в пользу возвращения Палестины евреям». Среди ее подписантов были банкиры Дж. Д. Рокфеллер и Дж. П. Морган, будущий президент США Уильям Маккинли, спикер палаты представителей Томас Брэкетт Рид, председатель Верховного суда Мелвилл Фуллер, мэры Нью-Йорка, Филадельфии, Балтимора, Бостона и Чикаго, редакторы Boston Globe, New York Times, Washington Post и Chicago Tribune, а также члены Конгресса, влиятельные бизнесмены и священнослужители.

В 1909 году в США многомиллионным тиражом вышла так называемая Библия Скоуфилда (Библия с комментариями американского богослова Сайруса Скоуфилда), где очень большое внимание было уделено особой мессианской роли Израиля для христиан всего мира.

Фото: © Стрингер / РИА Новости

Последователи таких взглядов получили ярлык «христианские сионисты» – преимущественно это евангелические протестанты, поддерживающие Израиль на основе толкования библейских пророчеств. Они составляют важную часть электората республиканцев и выступают за сильную произраильскую политику своей страны. Христианских сионистов в США около 20 миллионов – больше, чем этнических евреев по всему миру. Так что можете сами судить, насколько сильны сионистские взгляды в самом американском обществе и в его властной верхушке.

Неудивительно, что с приходом в нынешнюю администрацию США ряда деятелей, разделяющих концепцию христианского сионизма, внешняя политика страны стала откровенно произраильской.

Семейный подряд

В пересудах Дональда Трампа часто называют евреем из-за его позиции на Ближнем Востоке. Если Обама открыто признал Израиль оккупантом, то его сменщик в Белом доме один из первых своих международных визитов в 2017 году совершил именно в эту ближневосточную страну.

В случае с 47-м президентом есть еще одно обстоятельство личного характера. В 2007 году 26-летний Джаред Кушнер, выходец из ортодоксальной еврейской семьи, начал встречаться с дочерью будущего президента Иванкой Трамп, а в 2009-м, после того как та приняла иудаизм, они поженились. Как видите, условием женитьбы Кушнера стало обращение пресвитерианки Иванки в веру сынов Сиона. Пара соблюдает шаббат и кашрут и воспитывает своих детей в еврейской традиции.

Иначе и быть не могло – Кушнер не только воспитывался в ортодоксальной еврейской семье, но и окончил ортодоксальную иудейскую среднюю школу. И он не только рьяный ортодокс, но и эффективный проводник израильского влияния на своего тестя.

Между Трампом и Кушнером установились крепкие доверительные отношения, и в 2016 году второй стал одним из главных советников первого в ходе его предвыборной кампании. Джаред оказывал значительное влияние на ближневосточную политику США во время всей первой каденции Трампа (2017–2021). Он сыграл ключевую роль в подписании «Авраамовых соглашений», направленных на нормализацию отношений Израиля с арабскими странами. При его участии США признали Иерусалим столицей Израиля в 2017 году и перенесли туда свое посольство.

Встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером (справа) Фото: kremlin.ru

Сегодня зять Трампа – это человек, который серьезно влияет на политику США и Ближнего Востока. Он вместе со спецпосланником президента Стивом Уиткоффом проводит международные переговоры не только по ближневосточной тематике, но и даже по урегулированию российско-украинского конфликта. В кругу некоторых российских дипломатов за ними закрепилось шутливое прозвище «Зятек и Витек».

Шутки шутками, но Джареда Кушнера справедливо считают одним из самых доверенных лиц Дональда Трампа и мостом между его администрацией и интересами еврейского сообщества.

Злые языки утверждают, что почти полная подконтрольность Трампа интересам Израиля проистекает якобы из-за компромата на американского президента, имеющегося у израильских спецслужб по «делу Эпштейна». Что ж, это сильный козырь для влияния, но все-таки пока он лишь на уровне слухов и предположений. А работа Кушнера – это уже не слухи, а вполне реальный и эффективный лоббизм.

У нападения США на Иран или одобрения кровавых действий Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа есть много причин. Здесь и радикальные христиане из администрации Трампа, сам президент США, его зять... Но главная причина – это глубокое проникновение идей сионизма в среде американских протестантов. Кроме того, боевые действия США на Ближнем Востоке находят поддержку у радикальных американских католиков, напоминая им о временах крестовых походов. Так или иначе, но США будут всегда слепо поддерживать Израиль, пока сильны такие религиозные взгляды. И видеть себя «сияющим градом на холме», богоизбранным государством, которому никто не указ. Что ярко проявилось в атаке Америки на Иран, врага Израиля.

Все-таки отделение религии от государства не является плохой идеей. Увы, но США сегодня – это страна, возглавляемая религиозными фанатиками, которые при этом обвиняют в религиозном фанатизме всех остальных.