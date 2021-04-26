Религиозные организации будут платить меньше за газ — счета с уменьшенной суммой организации получат уже за апрель 2021 года. Согласно постановлению Правительства РФ № 425 от 20.03.2021 религиозные организации приравнены к населению. Ранее к храмам и мечетям применялся тариф как для промышленных объектов.

В документе, подписанном Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, в частности говорится, что к указанной категории относятся «...религиозные организации, приобретающие газ для его использования в котельных всех типов и (или) оборудовании, находящихся у них на праве собственности или ином законном основании, для производства электро- и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд на объектах, специально предназначенных для богослужения, молитвенных и религиозных собраний, а также для всего монастырского или храмового комплекса, в том числе трапезных помещений, используемых религиозными организациями для обучения религии, монашеской жизнедеятельности, временного проживания паломников, помещений, не имеющих религиозного назначения и предназначенных для обслуживания имущества религиозного назначения».

Порядок начисления и сроки оплаты остаются прежними. С просьбой о снижении тарифов ранее в Правительство обращались представители различных религиозных организаций.