Религиозные деятели России и Татарстана поздравили мусульман с днем принятия ислама

В церемонии открытия мероприятий «Изге Болгар жыены», приуроченных к 1102-летию принятия ислама Волжской Булгарией, приняли участие представители Духовных управлений и собраний России и Татарстана. Главы религиозных организаций поздравили мусульман со знаменательной датой в истории ислама в Приволжье, а также напомнили о сложном периоде, который наш народ переживает прямо сейчас.

«Наши храмы стоят рядом: и мечеть, и минарет, и православный храм. Мы уже говорили, что от мира, понимания и взаимополезного сотрудничества и существования на одной земле, в одном городе, в одном доме, в едином государстве зависит наш мир», — напомнил председатель Духовного управления мусульман РФ, председатель Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Он выразил надежду на скорое возвращение в добром здравии сыновей нашей Родины, вспомнил, как много людей погибло, защищая свое Отечество в годы Великой Отечественной войны. Гайнутдин напомнил, что его отец был похоронен в братской могиле под Сталинградом.

«Наша страна удивительна. Нас поддерживает исламский мир, потому что мы на стороне правды, на стороне света», — объявил глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

Председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин также напомнил о важности подобных собраний.

«Эти встречи будут нашим оружием, когда есть те, кто хочет испортить нашу дружбу», — сказал он.