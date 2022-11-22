Религиозное и национальное единство обсудят эксперты клуба «Валдай» в Казани

Конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Религиозное многоголосие и национальное единство» пройдет 24 ноября в Казани. К дискуссии приглашены российские и зарубежные церковные иерархи, философы, религиоведы, социологи и ученые-международники. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

«В нынешний период завершения прежней исторической эпохи, когда мир опять находится на духовном и интеллектуальном перепутье, клуб „Валдай” принял решение обратиться к фундаментальным вещам, определяющим внутренний порядок в государствах и формирующим общественное сознание — к связи религии, культуры и политики», — говорится в сообщении.

Основная задача дискуссий в Казани — обсудить секрет устойчивости многонациональных и многоконфессиональных обществ. Вторая задача — определить, каким образом многонациональность и многорелигиозность могли бы содействовать международному сотрудничеству в условиях геополитической напряженности.

В своих дискуссиях гости конференции будут опираться в том числе на российский опыт сочетания многонационального и многоконфессионального общества, не имеющего внутренних цивилизационных барьеров.

На прошедшем в прошлом месяце XIX ежегодном заседании клуба «Валдай» Президент РФ Владимир Путин заявил: «У нас в России за тысячу лет сложилась уникальная культура взаимодействия между всеми мировыми религиями. Не надо ничего отменять: ни христианские ценности, ни исламские, ни иудейские ценности. Другие мировые религии у нас присутствуют. Надо просто с уважением относиться друг к другу».

Ожидается, что в конференции примут участие более 20 экспертов из восьми стран — России, Египта, Индии, Ирана, Малайзии, ОАЭ, Сербии и Таджикистана. Среди иностранных гостей конференции — директор Института ближневосточных стратегических исследований в Тегеране Кайхан Барзегар, генеральный секретарь Всемирного совета мусульманских общин Мухаммад Бешари, генеральный директор Pakistan House Мухаммад Атар Джавед, директор-основатель Bait Al Amanah Абдуль Ахмад Разак, главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович, профессор политологии Каирского университета Нурхан Эль-Шейх и другие.

С российской стороны в конференции примут участие: директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов, директор Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл; проректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» Жаргал Дугданов, председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Не случайно в качестве места проведения конференции на такую тему была выбрана Казань. Столица Татарстана на протяжении многих столетий являет собой яркий пример тесного и мирного сосуществования разных религий, одновременно являясь одним из важнейших центров российского ислама — в этом году Татарстан отмечает 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией.