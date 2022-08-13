Рекультивация Самосыровского полигона в Казани выполнена более чем на треть

Рекультивация Самосыровского полигона в Казани завершена на 37,5%, работы продолжаются, сообщил сегодня на совещании в Кабмине министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Совещание провел президент Татарстана Рустам Минниханов.

Полностью завершить рекультивацию полигона планируется в конце 2026 года. Согласно сайту госзакупок, на эти цели в прошлом году направили более 876,5 млн рублей.

На охрану окружающей среды и минимизацию последствий воздействия на экологию направлены четыре крупных федеральных мероприятия, напомнил он. Кроме рекультивации Самосыровской свалки это также реконструкция биологических очистных сооружений в Казани. «Работы по реконструкции выполнены на 38%, на рекультивации иловых полей выполнение СМР составляет 11%», – сообщил министр.

Вместе с тем идут работы по берегоукреплению Куйбышевского водохранилища в Камском Устье, объем работ здесь составляет 11%, добавил спикер.

Продолжается и благоустройство общественных пространств – в общей сложности в этом году необходимо обновить 65 территорий. Выполнение работ по этому направлению составляет 50%.