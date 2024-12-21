Рекультивация иловых полей в Татарстане завершена на 88%

В Татарстане на 88% завершена рекультивация иловых полей. Объект — последний оставшийся в работе по национальному проекту «Экология» — будет сдан в 2025 году. О реализации нацпроектов на совещании в Доме Правительства РТ сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Как сообщили в пресс-службе руководителя РТ, провел встречу Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе участвовали Премьер-министр РТ Алексей Песошин и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. В режиме ВКС к совещанию присоединились все районы РТ.

В Татарстане полностью завершено благоустройство 40 общественных пространств по национальному проекту «Жилье и городская среда». Помимо этого, обновлены два объекта — победителя всероссийского конкурса и 22 по республиканской программе. Последним завершилось благоустройство парка в Набережных Челнах.

В общей сложности в 2024 году в республике благоустроены 64 общественных пространства во всех районах РТ.