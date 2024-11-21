Рекультивация иловых полей в Казани завершится только в 2025 году

Срок завершения проекта по рекультивации иловых полей биоочистных сооружений Казани пришлось перенести с 2024 на 2025 год. Причинами тому послужили обильные осадки прошлой зимой и необходимость замены импортного флокулянта на отечественный аналог. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«Вы знаете, какая в этом году была аномальная зима с точки зрения выпавших осадков. На части так называемых новых карт были разложены геотубы, заполненные к 2024 году иловым осадком, перемешенным с флокулянтом и реагентами», – пояснил Тарнавский.

По его словам, планам помешали обильно тающий снег и близость Волги.

«До Куйбышевского водохранилища буквально 20 метров. Высокий уровень талых вод мог повлиять на возможный прорыв дамбы», – добавил замминистра.

Талые воды были откачаны на новые карты, возможные негативные последствия удалось предотвратить.

Кроме того, в связи со сложившейся экономической и внешнеполитической ситуацией в стране импортный флокулянт пришлось заменить на отечественный аналог. Работы на объекте завершатся в 2025 году.