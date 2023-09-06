Рекультивация иловых полей БОС Казани завершена на 54%

В Казани продолжается рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений, работы выполняются в соответствии с графиком и завершены на 54%. Об этом стало известно в ходе визита директора Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Романа Минухина, передает пресс-служба Минэкологии республики.

Вместе с министром экологии и природных ресурсов РТ Александром Шадриковым Минухин ознакомился с ходом работ, реализуемых в республике в рамках национального проекта «Экология».

Так, на объекте по рекультивации иловых полей сейчас ведутся работы по перемещению илового осадка, по заполнению 224 геотуб, по устройству георешетки, слоя из щебня, укладке песка.

Кроме того, ведется демонтаж бездействующего трубопровода Озерного месторождения нефти в акватории Нижнекамского водохранилища — сейчас демонтированные трубы вывозят на утилизацию, общая готовность объекта — 53%.

Также отмечена высокая готовность работ по берегоукреплению Куйбышевского водохранилища у Камского Устья — 89%, на объекте забит шпунт, проводится устройство шапочного бруса, обратного фильтра, обратной засыпки и ливневой канализации.

Минухин и Шадриков ознакомились с перспективными объектами, планируемыми в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», а именно расчистка русла Мелекески в Челнах, всего в границах города планируется расчистить 4,6 км, участок разделен на две зоны — по разграничению полномочий федерального и регионального значения. Первая зона протяженностью 1,5 км расчищена в 2022 году, второй участок планируется реализовать с 2025 года.