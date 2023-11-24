Ректором Университета Иннополис стал известный ученый Александр Гасников

Ученый в области математики и искусственного интеллекта, профессор ВШЭ, Сколтеха, Института проблем передачи информации и выпускник МФТИ Александр Гасников назначен на должность ректора Университета Иннополис. Решение утверждено наблюдательным советом вуза, сообщает пресс-служба Раиса Татарстана.

Нового ректора поздравил с назначением вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

«Рад видеть столь известного ученого в Иннополисе. Уверен, что с приходом Александра Владимировича роль российского IT-вуза в развитии российской IT-отрасли станет еще более значимой. Желаю успехов в подготовке востребованных специалистов во благо развития Иннополиса и обеспечения технологического суверенитета страны», — сказал он.

Гасников напомнил, что знаком с первым ректором Университета Иннополис Александром Тормасовым — тот читал ему лекции по компьютерным наукам в МФТИ. «А сейчас я стал его преемником в таком значимом для страны проекте как российский IT-вуз. Это большая честь — возглавить научно-исследовательское направление здесь, с сильной командой ученых и талантливыми студентами со всего мира», — отметил он.

Научно-преподавательская карьера Гасникова началась на кафедре математических основ управления в МФТИ, куда он пришел в 2005 году. С 2015 года он работал в ВШЭ, преподавал на факультете компьютерных наук, занимался исследованиями в Институте проблем передачи информации.

В 2016 году преподавал в Университете Иннополис, читал курс «Математика больших данных». Спустя три года приступил к управлению научной командой в МФТИ, которая работала над проектом Huawei, еще через год стал руководителем группы ученых в ИИ Центре Института системного программирования РАН.

В 2022 году он трудился завкафедрой математических основ управления и лабораторией математических методов оптимизации МФТИ, а также был академическим руководителем направления прикладной математики и физики в школе ФПМИ.

Перед тем как возглавить Университет Иннополис, Гасников заведовал лабораторией математических основ машинного обучения Института проблем и передачи информации и лабораторией многомасштабной нейродинамики для интеллектуальных систем Сколтеха. Параллельно занимал должность главного научного сотрудника Сколковского института науки и технологий.

4 ноября стало известно, что первый ректор Университета Иннополис Александр Тормасов покидает свой пост. Он руководил вузом на протяжении 11 лет. После ухода с руководящей должности он намерен посвятить себя научно-исследовательской деятельности.