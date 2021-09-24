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24 сентября 2021  17:28
Павел Климчак

Ректором Казанской духовной семинарии стал протоиерей Владимир Самойленко

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В Москве состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, во время которого члены Синода заслушали рапорт председателя Учебного комитета РПЦ протоиерея Максима Козлова.

В связи с прошением митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла было решено назначить ректором Казанской духовной семинарии секретаря Казанской епархии протоиерея Владимира Самойленко. Об этом сообщается в пресс-службе Казанской епархии.

 

Фото: пресс-служба Казанской епархии

 

#ректор #казанская духовная семинария
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