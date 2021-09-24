Ректором Казанской духовной семинарии стал протоиерей Владимир Самойленко

В Москве состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, во время которого члены Синода заслушали рапорт председателя Учебного комитета РПЦ протоиерея Максима Козлова.

В связи с прошением митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла было решено назначить ректором Казанской духовной семинарии секретаря Казанской епархии протоиерея Владимира Самойленко. Об этом сообщается в пресс-службе Казанской епархии.