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Культура
12 апреля 2022  14:15

Ректор Высшей школы сценических искусств уволил Константина Райкина

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Ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин снял Константина Райкина с поста худрука института. Об этом пишет журнал «Театр», ссылаясь на заявление студсовета театральной школы.

«Наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остается без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания школы, являлся Константин Райкин», — сказано в заявлении. 

Журнал пишет, что 24 марта Полянкин подписал приказ о приостановке работы института с 1 апреля по 1 июня 2022 года. 1-го числа студентов и педагогов не пустили в аудитории по распоряжению ректора.

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