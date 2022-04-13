Ректор ТИСБИ уволился по собственному желанию

Ректор Университета управления «ТИСБИ» Алексей Лопатин покидает пост. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию, пояснили в пресс-службе вуза.

Обязанности ректора пока возложены на первого проректора университета Дмитрия Полякова.

Алексей Лопатин стал ректором ТИСБИ только в сентябре 2021 года. До этого он занимал должность проректора по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ.

Слухи о возможной отставке Лопатина ходили уже несколько месяцев.