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Ру Тат
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Наука и образование
13 апреля 2022  19:57

Ректор ТИСБИ уволился по собственному желанию

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Ректор Университета управления «ТИСБИ» Алексей Лопатин покидает пост. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию, пояснили в пресс-службе вуза.

Обязанности ректора пока возложены на первого проректора университета Дмитрия Полякова.

Алексей Лопатин стал ректором ТИСБИ только в сентябре 2021 года. До этого он занимал должность проректора по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ.

Слухи о возможной отставке Лопатина ходили уже несколько месяцев.  

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