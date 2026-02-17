Общество «Знание» запускает цикл просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества. Лекции, мастер-классы и экскурсии пройдут по всей стране с 16 по 28 февраля в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Одним из центральных событий станет онлайн-выступление ректора Саратовского государственного технического университета имени Гагарина, доктора исторических наук Сергея Наумова. Лекция состоится 19 февраля в 13:00 по московскому времени при содействии регионального отделения Российского военно-исторического общества. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

В ходе выступления лектор представит слушателям экскурс в историю, охватывающий ключевые сражения и стратегические решения выдающихся полководцев. Особое внимание будет уделено их влиянию на судьбу страны.

Кроме того, в рамках цикла запланированы мультимедийные экспозиции о Героях России в 12 парках «Россия — Моя история», а в Южной Осетии впервые состоится форум «Знание.Герои». Школьникам также покажут профориентационные ролики о работе силовых ведомств и их роли в обеспечении национальной безопасности.

На сайте Общества «Знание» доступны материалы для проведения собственных лекций, в основе которых — сборники новелл о 15 героях специальной военной операции.

Российское общество «Знание» — крупнейшая просветительская организация страны. С момента перезагрузки сообщество лекторов объединило более 32 тысяч человек, проведено свыше 200 тысяч лекций в 89 регионах, создано более 8 тысяч часов просветительского контента. Онлайн-трансляции и видеоматериалы набрали свыше 2,5 миллиарда просмотров.