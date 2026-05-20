Ректор РИИ Рафик Мухметшин удостоен благодарности Президента России
Рафик хазрат Мухамметшин в 2023 году
Ректор Российского исламского института, директор Совета по исламскому образованию, заместитель муфтия Татарстана Рафик хазрат Мухамметшин удостоен благодарности Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.
Награда Рафику хазрату присуждена за вклад в обеспечение деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ, пояснили в татарстанском муфтияте.