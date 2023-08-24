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Ректор КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков представил в Менделеевске проект нового колледжа
В Менделеевске после капитального ремонта открылся химико-технологический лицей № 3 «Потомки Менделеева», он примет учащихся уже 1 сентября. Обновленное учебное заведение осмотрел Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Методологическую помощь в организации учебной деятельности Менделеевского лицея оказал Лицей для одарённых детей с углубленным изучением химии — филиал КНИТУ-КХТИ. В планах совместной работы двух лицеев-«побратимов» — профориентация школьников, проведение научно-практических конференций, экскурсии на отраслевые предприятия и многое другое.
Ректор КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков в ходе осмотра лицея представил доклад об этапах создания ещё одного нового учебного заведения, на этот раз среднего профессионального образования — Менделеевского химико-технологического колледжа, который планируется открыть в 2025 году.
Будущий колледж Менделеевска — один из главных проектов программы сотрудничества администрации Менделеевского района, Казанского национального исследовательского технологического университета и компании «Аммоний» в рамках заключенного в 2022 году соглашения, направленного на кадровое обеспечение региональных предприятий нефтегазохимической отрасли.
Драйверами развития Менделеевского химико-технологического колледжа станут высококвалифицированные молодые преподаватели КНИТУ-КХТИ, новые подходы к обучению химии, автоматизации и программированию, внедрение в учебный процесс современных инструментов и систем управления, именные стипендии от администрации и предприятий для студентов и преподавателей.
АО «Аммоний», является одним из ключевых промышленных партнеров в рамках Передовой инженерной школы КНИТУ-КХТИ (ПИШ «ПромХимТех»). В вузе уже реализуются целевые программы магистратуры по заказу предприятия, специалисты «Аммония» проходят обучение по программам допобразования, а преподаватели КНИТУ-КХТИ— стажировки на действующих производствах. В планах также создание научно-исследовательской лаборатории под задачи «Аммония» на базе университета.
«Мы уверены, что наше сотрудничество коренным образом повлияет на сам город — здесь будут оставаться выпускники, сюда будут приезжать специалисты, чтобы работать на предприятии, в лицее и колледже. Это будет один из передовых центров в сфере химической промышленности, образования и науки», — отметил Юрий Казаков.
Рустам Минниханов высоко оценил потенциал проекта и поддержал инициативу об ускорении процедуры аккредитации и получения контрольных цифр приёма в рамках госзадания Министерства просвещения РФ.
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