Ректор КНИТУ Казаков о будущих нефтехимиках: «Ребята очень мотивированные»

Фото: пресс-служба КНИТУ

Магистранты полиолефиновой программы передовой инженерной школы (ПИШ) КНИТУ рассказали на встрече с представителями СИБУРа о своих карьерных ожиданиях. Гостям университета показали комплекс лабораторий, представляющий собой полный цикл производства полиолефинов – синтез, катализ и переработку, сообщила пресс-служба вуза.

«Возможности нашего университета не ограничиваются лабораторным комплексом, – отметил ректор вуза Юрий Казаков. – В университете есть широкий спектр оборудования, специализированных лабораторий, а также мощный "человеческий ресурс" – наши учёные и студенты».

Ректор добавил, что магистранты образовательной программы по полиолефинам очень мотивированные и заинтересованные. Некоторые специально приехали на учебу из других городов и вузов. «Они очень хотят открывать что-то новое, с нетерпением ждут производственной практики, стажировок и работы в СИБУРе», – рассказал Казаков.

Фото: пресс-служба КНИТУ

Магистранты первого курса полиолефиновой программы (в группе 11 человек) рассказали о своих научных интересах. «На эту программу я поступила, потому что она новая, а мой научный руководитель – зав. лабораторией Олег Олегович (зав лабораторией полиолефинов ПИШ «Промхимтех» Олег Сазонов), так что выбор был очевиден, а практика моя будет на производстве полиэтилена высокого давления, – рассказала выпускница кафедры ТСК КНИТУ Людмила Перевалова. – Я пошла на эту программу во многом ещё из-за того, что в школе училась в "СИБУР-классе" в Тобольске».

«В Тобольске у нас есть центр пилотирования технологий, так что можно потом внедрять и масштабировать свои результаты», – заметила Дарья Борисова. «И "СИБУРИНТЕХ", где можно преподавать», – добавили представители компании.

«Меня заинтересовало это направление, хочу открывать что-то новое, необычное, работать в лабораториях и на заводах, – рассказал Василий Попов, также выпускник кафедры ТСК. – Сейчас работаю над составлением реакторов полиэтилена низкого и высокого давления». «Магистерские программы по высокомолекулярным соединениям в Казани и КНИТУ более развиты, поэтому я и поступил сюда», – рассказал Илья Тумандеев, выпускник Самарского государственного технического университета.

Фото: пресс-служба КНИТУ

Член правления и управляющий директор по развитию и инновациям СИБУРа Дарья Борисова заверила, что стажёров и выпускников программы ждут как в научном и инновационном блоке компании, так и в рядах научно-технического персонала, на производстве – везде, где есть возможность заниматься наукой.

В 2024 году компания начала строительство в Казани нового R&D-центра, который должен стать ведущим научным институтом нефтегазохимической отрасли России. Для достижения технологической независимости страны в производстве современных синтетических материалов центр объединит два ключевых направления – разработку новых продуктов и технологий в области нефтегазохимии с масштабированием до промышленного применения.

Центр станет катализатором развития кадровой и научной базы Казани и Татарстана, так как будет опираться на местных профессионалов через работу с талантливой молодежью из профильных школ и вузов, обучающие и профориентационные мероприятия для формирования кадрового резерва и подготовки кадров с целевым набором компетенций.