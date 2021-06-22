Ректор КГМУ: Вузы не могут требовать от абитуриентов документы о вакцинации от Covid-19

Вузы не имеют право требовать от абитуриентов документы о наличии антител или проведении вакцинации от Covid-19. Об этом заявил ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Для поступающих в вузы Татарстана и в целом России требований предъявить какие-то документы о наличии антител или о проведении вакцинации не предусмотрены. Весь перечень документов является исчерпывающим, в них не содержится таких требований», — сказал спикер.

Созинов пояснил, что внутренние документы вузов не могут противоречить или дополнять порядок приема в вузы России.

«Но вопрос гораздо глубже, потому что пандемия продолжается. Если говорить о волнах, то это достаточно условные вещи. Конечно, сейчас в России, это видно невооруженным глазом, происходит подъем заболеваемости. И это можно назвать третьей волной. Бояться не нужно, поскольку все меры, предпринятые в республике и в целом по стране, направлены на предотвращение экстремальных сценариев развития. Естественно, единственный радикальный способ предотвращения распространения заболевания — это вакцинация», — подчеркнул ректор КГМУ.

Он также отметил, что Совет ректоров Татарстана не обсуждал вопрос вакцинации от Covid-19. «Вероятнее всего, на ближайшей встрече, которая пройдет в начале следующей недели, этот вопрос будет поставлен. Очевидно, что данное решение будет принято консолидированно вузами республики. Мы будем принимать единое решение по согласованию с Кабинетом Министров РТ и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по РТ», — уточнил Созинов.

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин подтвердил, что на ближайшем совете ректоров вузов республики будет принято решение по поводу вакцинации и общих правил для высших учебных заведений. «Но они не должны противоречить федеральному законодательству», — добавил он.

В этом году в Татарстане прием абитуриентов ведут 44 вуза и их филиала. Приемная кампания в высших учебных заведениях началась 20 июня и продлится на очную бюджетную форму обучения до 17 августа.