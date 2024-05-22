Ректор КГМУ: «Профессия медика – такое служение, когда ты не можешь сказать: «Я не могу»

Алексей Созинов признался, что медицину, как сферу своей деятельности не выбирал, все сложилось так, будто медицина ему была предначертана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я не пришел в медицину, я в ней родился»

Ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов признался, что медицину, как сферу своей деятельности не выбирал, все сложилось так, будто медицина ему была предначертана.

«Я не пришел в медицину, я родился в медицине, моя мама была медицинской сестрой. И когда я родился, со мной на руках она поступила в медицинский институт. Практически в буквальном смысле с молоком матери я оказался и в медицинском институте, и в медицине. И мои детские воспоминания – вечер, темно, настольная лампа и мамина спина, она корпит над учебником», – рассказал руководитель вуза.

Алексей Созинов рассказал – как большинство мальчишек подумывал стать инженером, но, так случилось, что впечатления и воспоминания детства стали определяющими в выборе жизненного пути. Сначала он отучился в том же медицинском институте, где когда-то училась его мама, а позже – возглавил его.

Мама Алексея Созинова, к слову, успешно отучилась с маленьким сыном на руках и долгие годы работала терапевтом в Чистополе.

В этом году КГМУ отпразднует юбилей – 210 лет Фото: minzdrav.tatarstan.ru

«Молодой вуз 210-летним опытом»

Ректор охарактеризовал Казанский медуниверситет, как молодой вуз с богатым опытом. Напомним, что в этом году КГМУ отпразднует юбилей – 210 лет.

«Жизнеспособность любого учебного заведения заключается в постоянном изменении. Если бы старинные вузы оставались такими, какими они были 100-200 лет тому назад, они были бы никому не интересны. Наша главная цель – постоянно меняться и развиваться. Наш университет – это, с одной стороны, традиции, а с другой – ответы на запросы отрасли о появлении новых специальностей и разработок», – отметил ректор.

Например, в КГМУ можно вместе с дипломом врача получить диплом специалиста IT-технологий в здравоохранении. Все это благодаря открытию цифровой кафедры, причем, для студента это бесплатно.

«Мы вошли в программу поддержки ведущих вузов России “Приоритет 2030”. Мы получили грант в размере ста миллионов рублей на развитие университета, их будут выплачивать в течение нескольких лет до 2030 года при соответствующих наших успехах», – рассказал ректор КГМУ.

В КГМУ появились новые образовательные программы и кафедры. Например, в этом году вуз получил аккредитацию, подтвердив уровень подготовки специалистов по государственным стандартам по специальностям «промышленная фармация» и «общественное здравоохранение». А еще с этого года в вузе работает кафедра реабилитации и спортивной медицины.

«Мы входим в первые топ-5 вузов страны, где начали готовить специалистов по медицинской микробиологии. Раньше были отдельно бактериологи и вирусологи, а здесь будет подготовка в целом специалистов по микробиологии, по тем факторам, которые связаны с инфекционными агентами любой природы – вирусной, бактериальной, грибковой», – рассказал ректор КГМУ.

Недостатка в абитуриентах вуз не испытывает, профессия врача по-прежнему популярна Фото: © «Татар-информ»

Больше всего абитуриентов хотят стать стоматологами и биохимиками

Ректор подчеркнул, что недостатка в абитуриентах вуз не испытывает, профессия врача по-прежнему популярна. В среднем конкурс в КГМУ – это от 10 до 14 человек на одно место. Самыми популярными направлениями в Казанском медуниверситете являются медицинская биохимия, стоматология и лечебное дело.

«Врачебная специальность – специальность вечная. Она в какой-то степени зависит от конъюнктуры – от того, что происходит в жизни. Скажем, пандемия коронавирса вызвала, с одной стороны, интерес к медицинской специальности, с другой – определенную настороженность. Covid показал, что медицинская специальность довольно рисковая и имеет большой элемент служения – ты не можешь сказать: ‘’Я не могу, не хочу, это опасно, я отказываюсь’’», – подчеркнул ректор КГМУ.

Covid-19, по словам Алексея Созинова, показал, что медики верны клятве российского врача, которую дают после обучения.

Самыми популярными направлениями в Казанском медуниверситете являются медицинская биохимия, стоматология и лечебное дело Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы все, рождаясь, становимся пациентами»

Для России и республики иметь профессионалов-медиков крайне важно, уверен Алексей Созинов. Он напомнил, что Президент страны Владимир Путин в своих майских указах, одной из главных целей Российской Федерации указал народосбережение, а это – улучшение демографии и рост продолжительности жизни, увеличение рождаемости и снижение смертности.

«Следовательно ликвидация дефицита врачей и медицинских работников, а также повышение качества их подготовки способно дать улучшение доступности медицинской помощи. Мы все, рождаясь, становимся пациентами», – подчеркнул Алексей Созинов.

Ректор КГМУ заметил, что во всех опросах о главных ценностях жизни, люди всегда одним из первых называют здоровье, причем так отвечают даже самые маленькие. Но если спросить о приоритетах жизни, то на первые позиции выходят деньги, карьера.

«Это одна из задач, которая стоит перед любым медицинским работником: все время доносить идеологию ответственного отношения к своему здоровью. Когда студенты надевают белые халаты и мы им вручаем студенческие билеты, говорим, что вы станете частью медицинского сообщества ни когда вы получите диплом, а вот сейчас – 1 сентября первого года вашего обучения. И первое, с чего вам надо начать, это собственное здоровье и здоровье тех, кто вас окружает, мам, пап, бабушек, дедушек. Возьмитесь за них и донесите, что им нужно делать, чтобы сберечь здоровье», – поделился ректор.

В КГМУ активно занимаются научными исследованиями и разработками Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Наука в КГМУ: вместо инъекций – спрей в нос и повязка для фиксации челюсти

В КГМУ активно занимаются научными исследованиями и разработками. Например, студенты активно работают по направлению технологического предпринимательства – придумывают идею лекарств, медицинских изделий или социальных проектов. Им помогают довести разработку до стартапа, а потом они пробуют получить финансовую поддержку.

«В настоящее время 30 наших ординаторов и студентов выиграли конкурс на федеральном уровне и получили по одному миллиону рублей для того, чтобы развивать бизнес», – отметил ректор.

За последние три года число научных работников вуза увеличилось в 11 раз.

«Я подчеркну, что бизнес никогда не был, не является и не будет главным для любого врача и медицинского работника. Я мечтаю об этом. Главным все равно остается служение, а служение – это, во-многом, бескорыстное явление. Тем ни менее, стране нужен технологический суверенитет», – отметил он.

Созинов вспомнил последние разработки, которые родились в стенах КГМУ. Специалисты придумали способ профилактики и лечения повреждений спинного и головного мозга с помощью обогащенного генетическим материалом лейкоконцентрата. Если по-простому, то у человека берут его лейкоциты, в них добавляют специальный агент-носитель с ростовыми факторами и эти клетки возвращают в кровоток человека. Организм не воспринимает их как инородные, и препарат влияет на рост кровеносных сосудов, нервов, восстановление костей и мягких тканей. Потенциально это сможет помочь при боевых ранениях, что сейчас актуально, подчеркнул Алексей Созинов.

Еще одна разработка, которую ректор КГМУ называет очень простой, но крайне важной, – пращевидная повязка для фиксации нижней челюсти при ее травмах. Если руку или ногу после перелома довольно просто зафиксировать, то с челюстью это сделать намного сложнее. Сейчас эта разработку изучают на возможность серийного производства.

Институт фармации КГМУ, к примеру, разрабатывает новые эффективные способы доставки лекарства в организм, инъекции или таблетки планируют заменить обычным спреем в нос.