Ректор КГМУ: Мы придерживаемся идеологии высоких требований

КГМУ в этом году набирает абитуриентов по направлению «Социальная работа» с последующей дополнительной подготовкой в сфере практической психологии. Об этом сообщил ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«По специальности “Социальная работа” программу трансформировали таким образом, что в процессе обучения за четыре года можно получить две квалификации: “Социальный работник” и “Практический психолог”, а также два диплома о высшем образовании», – рассказал спикер.

Созинов отметил, что по специальности «Медико-профилактические дело» можно пройти программу переподготовки и получить вторую квалификацию – юрист в сфере здравоохранения. Это связано с тем, что после окончания обучения по этой специальности многие выпускники вуза устраиваются в Роспотребнадзор, пояснил он.

Кроме того, по словам ректора КГМУ, по этой же специальности в образовательной программе значительно увеличена доля дисциплин по цифровой компетентности. Он добавил, что аккредитованы две новые программы по промышленной фармации и общественному здравоохранению.

Всего в этом году в университет на бюджетные места зачислят 508 абитуриентов. «Безусловной особенностью нашего вуза является очень большой объем целевого обучения. Если в целом по стране он колеблется в районе 10-15%, то для наших специальностей – почти 70% на специалитете, 92% – по ординатуре. Из 50 специальностей почти 100% – целевое обучение. То есть практически все студенты готовятся на конкретное рабочее место», – подчеркнул Созинов.

Он заметил, что в медицинском университете предъявляются высокие требования к баллам ЕГЭ. Например, чтобы участвовать в конкурсе по специальности «Лечебное дело», результаты ЕГЭ должны быть не менее 65 баллов по каждому предмету – химии, биологии, русскому языку.

Абитуриент вправе подать документы сразу в пять российских вузов и на пять специальностей в каждом. А в КГМУ можно выбрать не более трех специальностей. «Мы придерживаемся идеологии высоких требований», – заключил спикер.