Ректор КГЭУ: За 10 лет зарплаты преподавателей вуза выросли почти в 5 раз

За последние 10 лет зарплаты преподавателей Казанского государственного энергетического университета выросли почти в пять раз. И если в 2011 году они в среднем получали 18,5 тыс. рублей, то в 2021-м — 88 тыс. Об этом в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан-24» рассказал ректор вуза Эдвард Абдуллазянов.

«Сегодня средняя зарплата у профессорско-преподавательского состава — 88 тысяч [рублей]. У кого-то больше, у кого-то меньше. Все зависит от самого преподавателя. Мы ушли от выравнивания, у нас два раза [в год] ведется мониторинг деятельности ППС. Первое — это май (контроль за учебным годом). Второе — в конце календарного года — по кафедрам», — рассказал подробнее он.

Абдуллазянов напомнил, что в 2011 году перед ним как ректором встал вопрос сохранения вуза и его коллектива.