Ректор КГЭУ удостоен премии Правительства РФ

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов стал лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Высокую награду ему вручил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Церемония награждения лауреатов премии Правительства Российской Федерации 2023 года в области науки и техники состоялась 15 декабря в Доме Правительства РФ. В мероприятии приняли участие вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов удостоился высокой награды как руководитель научно-технического проекта «Разработка и внедрение научных и технологических основ высокоскоростных энергоэффективных строительных систем и сооружений для ускоренного социально-экономического развития территорий Северного морского пути Российской Федерации».

«Спасибо большое руководству страны за высокую оценку нашей многолетней работы в области энергоресурсоэффективных строительных систем и сооружений. Это заслуга всего нашего коллектива, который собрал ученых и производственников со всех уголков России. Приятно сознавать, что мы внесли свой посильный вклад в укрепление экономической мощи нашей страны», — отметил Эдвард Абдуллазянов.

В состав авторского коллектива, который работал над проектом, вошли ученые и производственники.

В рамках многолетних совместных исследований сформирован целый пласт научно-технических решений в области разработки и исследований высокоскоростных энергоэффективных строительных систем и сооружений. Получены более 30 патентов РФ на изобретение и полезные модели, реализованы 25 объектов капитального строительства.

За 10 лет на кафедре «Энергообеспечение предприятий, строительство зданий и сооружений» подготовлено 2 докторские и 5 кандидатских диссертаций по данному актуальному направлению. На сегодняшний день на кафедре под руководством 5 профессоров обучение проходит 28 аспирантов.