Ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов: «Наш университет готов к реализации прорывных проектов»

Казанский государственный энергетический университет вошел в федеральную программу «Приоритет-2030» и выиграл грант в 100 млн рублей ежегодно в течение всего десятилетия.

Целевое назначение этого гранта — увеличение вклада вузов в социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации и реализацию новых творческих, социально-гуманитарных проектов. Всего в программу «Приоритет-2030» вошли 106 университетов из 49 городов России. Причем, 60% из них — региональные вузы, 28 находятся в Москве и 11 — в Санкт-Петербурге. Из Приволжского федерального округа победил 21 университет, в том числе четыре — из Татарстана.

Оглашая итоги работы конкурсной комиссии, министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков отметил, что одними из самых популярных научных направлений, получивших наибольшую поддержку, стали «Экология», «Новая энергия» и все, что касается углеродной повестки и технологий контроля углеродного баланса.

«Мы не оценивали заделы — научные, репутационные, которые есть у многих университетов. Мы оценивали программу развития на предстоящие 10 лет, в том числе ее реалистичность. Мы оценивали ректора и его команду, поддержку со стороны индустрии и региона. И, конечно, все это соотносили с национальными целями развития страны, с региональной повесткой. В этом смысле мы смотрели на потребности региона и страны, а не на международные рейтинги и публикации, — сказал Валерий Фальков.

Он также подчеркнул, что «Приоритет-2030» — самая масштабная в истории страны программа государственной поддержки университетов и что комиссия обеспечила максимальную прозрачность и понятность всех процедур отбора.

Защита проектов 187 вузов-участников конкурса стартовала 10 сентября. Ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов представил план развития университета 24 сентября. В состав презентационной делегации вуза также вошли заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, первый проректор КГЭУ Александр Леонтьев, проректор по научной работе Ирина Ахметова и директор Института электроэнергетики и электроники Игорь Ившин.

План развития Казанского энергетического университета «Приоритет −2030» составлен в соответствии с его миссией — подготовкой высококвалифицированных кадров и инновационных решений для энергетики и смежных отраслей экономики. Стратегическая цель развития КГЭУ — войти в топ-3 лидеров высшего энергетического образования, увеличить вклад университета в достижение национальных целей и научно-технологическое развитие РФ, содействовать опережающему социально-экономическому, инновационному развитию и инвестиционной привлекательности Республики Татарстан, регионов Поволжья и Урала на основе интеграции образования, науки и производства.

«Наш университет готов к трансформации, к реализации прорывных проектов, к расширению горизонтов в сотрудничестве с нашими стратегическими партнерами», — прокомментировал победу в конкурсе ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.