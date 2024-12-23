Ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов: «Нам есть чем гордиться!»

Фото: пресс-служба КГЭУ

Благодарность Президента РФ Владимира Путина, победа в конкурсе лучших практик «Приоритет-2030», первая в Татарстане университетская Комната матери и ребенка, а также успешная реализация уникальных республиканских и федеральных проектов - это далеко не полный перечень достижений Казанского государственного энергетического университета в 2024 году.

Новый учебный год КГЭУ начал с сильных позиций: более 2 тысяч бюджетных мест, выделенных в этом году КГЭУ, были закрыты без дополнительного набора. Это говорит о престижности диплома Казанского энергоуниверситета и востребованности его выпускников на рынке труда. Впервые среди первокурсников КГЭУ – представители всех 89 регионов России, включая четыре новых.

В Казанском энергетическом университете постоянно совершенствуется инфраструктура и материально-техническая база: в общежитиях и учебных корпусах прошел капитальный ремонт, везде полностью обновлена мебель, в потоковых аудиториях установлено цифровое мультимедийное оборудование.

Руководство КГЭУ придает огромное значение молодежной политике - многие студенческие инициативы успешно реализуются и приобретают новый более высокий статус. В этом году культурно-образовательный проект «Яз гүзәле», который был организован в 2009 году как внутривузовский, вышел на федеральный уровень. Более 100 заявок поступило из разных российских регионов, а «Золотой калфак» достался студентке Самарского государственного социально-педагогического университета.

Фото: пресс-служба КГЭУ

Интеллектуальный фестиваль «Энергия семьи», зародившийся в КГЭУ в Год семьи, в этом же году получил статус республиканского и привлек участников из четырех районов Татарстана.

В рамках деловой программы саммита БРИКС министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев посетил Казанский государственный энергетический университет и принял участие в презентации первой в Татарстане университетской комнаты матери и ребенка. Молодым родителям здесь оказывают квалифицированную помощь, чтобы они продолжали занятия наукой и исследованиями. Сергей Цивилев также открыл в Казанском государственном энергетическом университете уникальную лабораторию «Energynet.Lab». Индустриальными партнерами выступили отечественная группа компаний «Таврида электрик» и АНО «Центр энергетических систем будущего «Энерджинет».

В апреле 2024 года распоряжением Президента РФ Владимира Путина «О поощрении» коллективу КГЭУ объявлена благодарность «за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовку квалифицированных специалистов».

«Да, нам есть чем гордиться. Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и правительства республики, ведущих энергетических компаний и огромному вкладу всего коллектива, сегодня наш университет стал одним из лидеров среди технических вузов России», - отмечает ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

В этом году Казанский энергоуниверситет стал победителем марафона лучших практик программы «приоритет-2030» с проектом «Центр опытного и мелкосерийного производства отечественной высокотехнологичной продукции». Он позволяет довести научную разработку до уровня уже готового опытного образца, который можно сразу предложить производственным партнерам.

Кроме того, в КГЭУ реализуются и другие стратегические проекты «Приоритета -2030». На заседании Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» 24 ноября с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова состоялась презентация опытно-промышленного образца первой отечественной мобильной водородной заправочной станции, которую разработали ученые КГЭУ.

«Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и правительства республики, ведущих энергетических компаний и огромному вкладу всего коллектива, сегодня наш университет стал одним из лидеров среди технических вузов России», - отмечает ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.